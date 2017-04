Vëzhgimi/Kryebashkiaku socialist i Hasit kërcënon dhe ofendon gazetarin që investigonte skandalin e përgjysmimit të ndihmës ekonomike

Zona e Hasit është një ndër më të varfrat në vend dhe ka një nivel alarmant të papunësisë, por përveçse gjendjes së mjerueshme, kryesisht nëpër fshatra, banorëve u duhet të përballen me neglizhencën e shtetit duke pritur disa muaj me radhë për të marrë 3 apo 4 mijë lekët e ndihmës ekonomike. Periudha nga 25 dhjetori 2016 deri në mesin e muajit mars 2017 përbën kalvarin e vuajtjeve më të mëdha të banorëve të kësaj zone pasi ata mbetën dyerve të Bashkisë duke kërkuar për tre muaj ato pak para të ndihmës ekonomike, me të cilat mbahet gjallë fryma në dhjetëra fshatra. Sikur të mos mjaftonte pritja e gjatë për këta banorë shpërndarja e ndihmës ekonomike në mars i përballi me një tjetër problematikë, për të cilën nuk është dhënë asnjë shpjegim zyrtar. Ndihma ekonomike u ishte përgjysmuar pa asnjë argument apo paralajmërim dhe pasi askush nga punonjësit e Bashkisë nuk u dha informacion të për këtë akt të paprecedentë, banorët e prekur kanë kërkuar ta denoncojnë rastin në media. Për të zbardhur këtë skandal ata i kërkuan ndihmë gazetarit Isa Myzyraj, por teksa gazetari nisi investigimin për të zbuluar se çfarë kishte ndodhur, ai është kërcënuar nga punonjësit e Bashkisë dhe nga vetë kryetari i këtij institucioni, Adem Lala. Kryebashkiaku i “Rilindjes” e ka shantazhuar gazetarin duke i kërkuar tërheqjen nga investigimi, sepse në të kundërt sipas Lalës gazetari do të çuditej edhe vetë se çfarë do t’i ndodhte në vijim. Ditën e djeshme ka qenë Panorama Online që ka publikuar bisedën e plotë, ku kryebashkiaku i zgjedhur nga Edi Rama kërcënon dhe i kërkon reporterit Isa Myzyraj të tërhiqet dhe të mos merret me këtë punë. Por sikur të mos mjaftonin kërcënimet kryetari Lala porsi anëtarët e tjerë të bandës në pushtet që përdorin fjalorin fyes dhe lidhjet e tyre me bandat për të shantazhuar çdo zë që i del kundër e që synon t’i nxjerrë në shesh të palarat ka vazhduar më tej duke e ofenduar rëndë gazetarin.

Biseda e gazetarit Myzyraj me kryebashkiakun e Hasit Adem Lala:

Lala: Të lutem shumë, shiko drejtimin tënd, nëse do të kruhesh prapë me mua nuk do të takohesh më, nuk të kam ngacmuar, nuk të kam hy në hak, shiko punën tënde. Ka gazetarë më të mëdhenj, shumë më të mëdhenj dhe çfarë është, është. Çfarë s’është, s’është. Nëse ti më shkruan, ajde verifikoje.

Myzyraj: Arsyetohu vetë, or burrë.

Lala: Sepse nëse ti je i vogël, do të humbasësh fare nga ato që shkruan…

Myzyraj: Nuk e di pse e ke marrë kaq personale?

Lala: Ore, personale është…

Myzyraj: Jo mor burrë, ore nuk kam asgjë me ty unë.

Lala: Drejtuesi i Bashkisë jam unë ore, dhe nëse ti ke gisht në këtë pjesën tjetër, prapë shtohet aty. Myzyraj: Nëse unë kam gisht në këtë pjesën tjetër, aty do të mbaj përgjegjësi unë.

Lala: Shif punët e tua, shif punët e tua, mos më shkruaj gjëra të paqëna. Tri ditë ka qëndruar Dobruna, fshati më i largët. Ku e rruj trapin për punë unë, e kam në gjak. Më thotë mua 30 ditë, kush është ai p*** nëne që i ka pa 30 ditë të bllokuar?! Qyteti i Krumës, kur ka qenë në atë gjendje që është sot?

Myzyraj: Unë nuk bëj propagandë politike, është siç ka qenë vetëm me disa fasada të tjera.

Lala: Ore zotëri, po ç’punë ke ti me fasadat ore, fasada ka qenë e degjeneruar e ka marrë pamjen. Përfundimisht të këshilloj të shikosh punën tënde se do të jesh më mirë… Ke nevojë për miq, jo për armiq…