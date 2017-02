Vëzhgimi/Me ndihmën e klientit Stefano Boeri, Rama zhvendos shkarravinat drejt Firences

Edi Rama do të udhëtoj sërish në fund të shkurtit drejt Firencës për të marrë pjesë në ekspozitën e tij personale me vizatimet e tij, disa skulptura dhe një video projeksion, të cilat do të shfaqjen në Galerinë Eduardo Seçi. Lajmi konfirmohet nga media lokale fiorentine Goneës.it e cila i ka dedikuar edhe një shkrim të gjatë përshkrues punës dhe personalitetit të Edi Ramës. Por ajo që bie në sy është se takimi i tij me artdashësit firoentinë do të moderohet nga arkitekti i njohur tashmë edhe në Shqipëri, Stefano Boeri, i njëjti ai që ka fituar tenderin e Bashkisë së Tiranës për të hartuar planin rregullues të kryeqytetit. E gjitha do të jetë në përkujdesjen e miku sivlla të tij (siç e përshkruan edhe artikulli) Anri Sala. Nuk dihet sesa do të jetë kostoja reale e kësaj ekspozite, kur kujtojmë se vetëm pak muaj më parë Edi Rama ekspozoi punimet e tij në Neë York në një atelie, e cila për çdo mostër arti nuk merr më pak se 300 mijë dollarë. Por të ashtuquajturat vepra arti të kryeministrit, nuk janë as më shumë e as më pak veçse disa shkarravina që ka bërë në dokumentet protokollare të shtetit, forma të cilat i ngjajnë shumë atyre figurinave abstrakte që përdorin psikologët në terapitë me pacientë kur duan të zbulojnë një cen mendor tek pacienti. Këto shkarravina tregojnë se Rama ka bërë një punë në tryezat zyrtare: ka ngjyrosur e shkarravitur madje mbi dokumente dhe korrespondenca zyrtare. Por ashtu si duken këto shkarravina, ashtu në fakt ngjason Shqipëria sot. Prej një mandati qeverisës, Rama ka mbjellë të keqen në vend. Sot në vend një grusht i vogël njerëzish kontrollojnë pasuritë dhe gjithë pushtetin politik e ekonomik, ndërsa shumica e shqiptarëve janë më së shumti të pafuqishëm, të pashpresë dhe të varfër. Pushteti i premtohet gjithmonë shumicës, por përfundon gjithmonë në duart e pakicës. Miliona shqiptarë të thjeshtë kanë qenë dhe mbeten të braktisur. Për ta dyert e mundësive, të përparimit janë të mbyllura. Zëri i tyre nuk dëgjohet, të drejtat e tyre nëpërkëmben. Në ekonomi Rama ka bërë shkarravina që kanë sjellë një krizë të paprecedentë, duke futur lloj-lloj bojërash oligarkësh në tatime e dogana, duke fshehur statistika ekonomike e duke e çuar vendin drejt një kapitullimi financiar. Me projektin ‘one billion’, tipik e një skenari grek, Rama kërkon të vulos fundin e ekonomisë së vendit. Në të tillë situatë e gjithë Shqipëria është shndërruar në një “galeri” ku mund të shihen qarta bojërat e mjerimit tek fytyrat e shqiptarëve, tek xhepat bosh, tek braktisja e vendit, si vula më tragjike e një vendi në krizë dhe madje tek vetë buxheti i shtetit që mund të themi se pritet të shkojë edhe ai në “azil” nga terrori fiskal që po ushtron klientela e Ramës. Por, përballë kësaj panorame të gjallë që merr frymë, Edvini duket i pa shqetësuar për shqiptarët, por i shqetësuar për figurën e vetë. Ky piktor dështak po përdor në mënyrën më të paskrupullt dhe si askush më parë pushtetin e kryeministrit për t’u shitur si piktor bashkëkohor. Rama po përdor pushtetin, ndërsa zhvendoset sa në një vend në tjetrin, këto asnjëherë me paratë e tij.