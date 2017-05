Vëzhgimi/Mediat i gjunjëzohen pushtetit të “Rilindjes”, transmetojnë live Ramën, por jo Bashën

Një nga pikët e kontestuara më tepër në marrëveshjen PS-PD që i dha fund krizës së rëndë politike në vend ishte ajo e një projektligji të veçantë, i cili kaloi në Kuvend me 118 vota pro dhe detyron televizionet private që të transmetojnë falas reklamat e subjekteve politike. Për këtë pikë të marrëveshjes u prodhua një debat i nivelit të lartë, ndërsa televizionet private vendosën të gjitha njëzëri që kundërshtinë e tyre ndaj projektligjit ta shprehnin duke vendosur që të mos transmetonin aktivitetet e kryeministrit dhe liderit të opozitës. Lidhur me këtë vendim reagoi edhe Shoqata e Mediave Audiovizive, ndërsa vetë televizionet nuk e transmetuan për disa ditë fushatën elektorale që sapo kishte nisur. Por bojkoti i shpallur nga televizionet si pasojë e këtij vendimi, duket se është sfumuar shumë më shpejt seç pritej, pasi ata i janë dorëzuar forcës së pushtetit të “Rilindjes”, duke bërë që të prishet në këtë pikë marrëveshja Rama-Basha. Pas disa ditëve heshtje dhe qetësie, shqiptarët ditën e djeshme kanë dëgjuar sërish zërin e Edi Ramës në televizionet private, teksa transmetohej live një prej takimeve të tij, të karakterizuar nga gënjeshtrat dhe premtimet që s’mbahen kurrë. Teksa imazhi i Ramës ka nisur të pushtojë sërish ekranet duke minuar kështu bojkotin aq shumë të trumbetuar prej televizioneve, e kundërta ka ndodhur me takimet e kreut të PD-së, Lulzim Basha, të cilat vijojnë të mos transmetohen nga mediat. Mediat në vend duket se me vendimet e fundit për bojkot të njëanshëm lidhur me fushatën elektorale, po tregojnë se janë të kapura nga “Rilindja” dhe të blera me paratë e pista që Rama dhe banda e tij e të korruptuarave ka grumbulluar duke kultivuar drogë e duke vjedhur taksapaguesit. Ajo çka e bën edhe më shqetësues këtë realitet të frikshëm, ku paratë e pista të kryeministrit kontrollojnë edhe programacionin e televizioneve, është fakti se gara për 25 qershorin po zhvillohet në mënyrë të pabarabartë, teksa publiku nuk informohet nga televizionet lidhur me platformën që paraqet pala kundërshtare e qeverisë.