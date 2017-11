Vëzhgimi/Mogherini s’e jep karamelen e negociatave, por hesht për çështjen “Tahiri”

Teksa krimi, droga, korrupsioni kanë marr peng vendin me bekimin e Edi Ramës dhe qeverisë tij, disa ‘ndërkombëtarë’ janë të pandjeshëm rreth këtyre fenomeneve mjaft shqetësuese. Një prej tyre është edhe Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europian, Federica Mogehrini, e cila në konferencën e djeshme për media u kujdes që të mos cenonte aktivitetin kriminal të qeverisë Rama. Përfaqësuesja e lartë e Politikës së Jashtme dhe Çështjet e Sigurisë në BE, Federica Mogherini në deklaratën e përbashkët me ministrin e Jashtëm, Ditmir Bushati hezitoi të komentonte çështjen “Tahiri”. E pyetur nga gazetarja shqiptare Erisa Zyka, shefja e diplomacisë europiane bëri thirrje për luftën kundër drogës dhe krimit, sepse këtë e duan qytetarët shqiptarë, por heshti për hetimin që po i bëhet ish-ministrit të Brendshëm dhe faktin se emri i Saimir Tahirit ka dalë në përgjimet e Gjykatës së Katanias. “Ashtu siç e thashë, jo vetëm në komentet e mia të para pak minutave, por edhe vjet, e pak më parë në Bruksel, kultivimi i drogës duhet trajtuar në mënyrë serioze, me të gjithë mbështetjen politike dhe agjencitë ligjzbatuese në vend. Këto agjenci po bashkëpunojnë në veçanti me Guardia di Finanza në Itali. Është rregulli im i artë që të mos komentoj hetime ose çështje që janë në proces gjyqësor në vendet anëtare të BE-së dhe vende partnere. Ajo që mund të them është se trafikimi dhe kultivimi i drogës është një nga elementët kyç për rrugën europiane të vendit. Lufta kundër drogës është një kusht i BE-së, por edhe i qytetarëve shqiptarë ndaj qeverisë, sepse ata e duan gjyqësorin e lirë. Duhet të kemi besim të plotë te gjyqësori dhe bashkëpunim të agjencive ligjzbatuese me vendet anëtare”, deklaroi Mogherini. Duke reaguar në një mënyrë të tillë, kjo zyrtare e lartë e BE-së po i jep bekimin lidhjes me krimin dhe drogën të Edi Ramës dhe kabinetit të tij. Duke mos dashur të komentoj realitetin e frikshëm në të cilën gjendet Shqipëria prej drogës dhe bandave, zonja Mogehrini na jep përshtypje se dëshiron të fsheh lidhjet kriminale të banditit Edvin. Nëse zonjës Mogehrini dhe disa ‘të tjerëve’ i pëlqejnë paratë e pista të krimit dhe drogës, që po rrënojnë ekonominë e vendit, shqiptarëve aspak. Sot, qytetarët shqiptarët gjenden në zgrip të varfërisë, ndërsa kanë përballë një kryeministër që po i zhvat për interesa klienteliste. Nëse Mogehrini është pro vlerave dhe demokracisë në BE, këto parime duhet t’i ruaj edhe për vendin tonë.

Ylli Manjani: Respekt për gazetaren Zyko, na dha mundësinë të kuptojmë interesin e Mogherinit për drogën

Në konferencën për shtyp të zhvilluar paraditen e sotme në Bruksel përkrah ministrit të Jashtëm Ditmir Bushati shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Europian, Mogherini, ju shmang pyetjeve më thelbësore për të cilat shqiptarët presin përgjigje nga miqtë ndërkombëtarë; kanabizimi i vendit nën qeverinë Rama dhe skandali Tahiri. Një nga zërat që ka reaguar menjëherë pas këtyre prononcimeve “as mish e as peshk” ka është edhe ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani. Me sarkazmën që e karakterizon ai shkruan në llogarinë e tij në Tëitter, që mos prisni që zonja Mogherini të reagojë për Tahirin, kur nuk ka reaguar ende për skandalin e vilës së vartëses së saj në Tiranë, Vlahutin. “Mogherini s’ka reaguar ende për vilën që bleu vartësja e saj këtu, ju prisni të reagojë për imunitetin e Tahirit… Respekt për Erisa Zykon, se na dha mundësinë të kuptojmë zonjën Mogherin, të cilës nuk i interesoi asnjëherë kanabizimi i Shqipërisë!”, shkruan Manjani.