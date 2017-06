Vëzhgimi/Në vitin 2013, Rama ishte masakruesi i administratës publike

Kryeministri, kur jep shembuj nga administrata duhet ta fillojë nga vetja e jo të japë shembuj nga Britania e Madhe apo Gjermania. Ai flet për administratë politike prej tepsisë së koalicionit, por sapo erdhi në pushtet, e shkatërroi krejt administratën, me formularë punësimi sipas logjikës së tepsisë së koalicionit

Në shumë mitingje të ditëve të fundit, krahas lodhjes së madhe që i vërehet gjithandej, Rama po bie në sy me disa shprehje që i thotë tubim pas tubimit. Ndër të tjera, Rama solli shembuj nga vendet si Britania e Madhe apo Gjermania në lidhje me palëvizshmërinë e administratës në ato vende. Në këto vende ai tha se në administratë lëvizin 40 apo 80 vetë kur bëhen zgjedhje. Me këto shembuj Rama u justifikua përpara zgjedhësve se tani kërkonte të ndërtonte një model tjetër. Duke shpjeguar para zgjedhësve një dukuri evropiane që i takon shteteve serioze në fakt, Rama harroi ta fillojë nga vetja. Dhe nuk kishte si të shkonte larg, por te shembujt e vet. Kur ishte ministër i Kulturës në vitet 1998-2000 fshiu sa i desh qejfi nëpunës dhe as pyeti fare as për ligj e as për gjë tjetër. Kur filloi punë si kryetar bashkie në vitin 2000 gati e hoqi gjithë administratën në fjalë, duke eksperimentuar me kalamaj e njerëz me vese në këtë administratë. E keqja nuk ndalej. Kur u bë kryeministër, u futi fadromën administratës për të futur në punë kontingjentin e tij që është në të gjitha rastet nomenklatura enveriste dhe në mungesë të saj kur ata kanë vdekur, si gjithmonë janë trashëgimtarët e tyre, bazamenti ideologjik e biologjik i Partisë Socialiste. Ajo që ndodhi në Shqipëri në vitin 2013 nuk gjen shembull në botë. Rama ndryshoi jo vetëm gjithë nëpunësit e Kryeministrisë, por të gjitha ministrive. U hoq së pari drejtoresha e Departamentit të Administratës Publike, Blerta Selenica. U vendos menjëherë në vend të saj, një komisare që kishte pasur Rama në bashki, Albana Koçiu. U ndërruan gjithë sekretarët e përgjithshëm të ministrive duke u zëvendësuar me komisarë fanatikë partie. Ui shkatërruan strukturat e ministrive në mënyrë që të përligjnin emërimet e reja. U nxorën në listë pritje mijëra nëpunës dhe për vendet e tyre të punës u organizuan “konkurse” nga e parë. Në të gjitha rastet e zëvendësimeve, rezultojnë të kenë fituar numërues votash të Partisë Socialiste, bij e bija të oficerëve të Sigurimit të Shtetit e persekutorëve të tjerë. Në administratë gjetën veten lloj-lloj sharlatanësh e mediokrish, jo pak herë në të u panë budallenj klasikë që i kishte çuar partia aty, etj. U përllogaritën mbi 8 mijë shkarkime nëpunësish civilë.

Po Rama si shkatërrues i shtetit, si buldozer i të të keqes, nuk e kishte të keqen vetëm në administratë apo me ligjin e nëpunësit civil. Rama shkatërroi tërësisht policinë. Rama imagjinonte se shteti ndërtohet me imazh apo te vendosja e rripit nga shoferët, duke treguar se ishte shumë larg njohjes së shtetit. Rama i bëri presion drejtorit të përgjithshëm të Policisë për të dhënë dorëheqjen. Më pas me qehajain e tij shkarkoi e hodhi në duart e kriminelëve, 12 drejtorë qarqesh. Më pas eksperimentoi duke e kthyer policinë në një polici partie. Shkërmoqi krejt strukturën e policisë, ndërsa e ktheu atë në një ndërmarrje hashashi. Për këtë arsye, e keqja dhe përgjegjësi kryesor i shkatërrimit të administratës është Edi Rama. Ai është arkitekti dhe drejtuesi i operacionit të zhbërjes së administratës së shtetit shqiptar.