Vëzhgimi/Nga paniku, Edvini blindon Kavajën, në tentativë për të shkurajuar protestën

Pamundësia e Edi Ramës për të ofruar zgjidhje politike që shpëtojnë rendin demokratik po e detyron atë të investohet në sjellje që prodhojnë vetëm konflikt. Rama refuzoi çdo lloji dialogu me opozitën, ndërsa prej ditësh agjentë të shumtë në numër e forca speciale kanë blinduar Kavajën në përpjekje për të ngjallur frikë tek qytetarët. Dështimi i tryezës së thirrur nga Presidenti e fakton më së miri dëshirën e Ramës për destabilitet. Ky kryeministër i investuar ne një mandat të plotë në paralizimin e vendit nga droga, sot kërkon përplasje civile, në mënyrë që të fajësojë opozitën. Frika deri në palcë nga qëndresa qytetare prej më tepër se dy muajsh ne Çadrën e Lirisë dhe një rezistencë po kaq e fortë në mbrojtje të votës së lirë në Kavajë, kanë detyruar Ramën që të nxjerr në terren forcat speciale për të ngjallur panik. Kujtojmë këtu që rokada në policinë e shtetit ndodhi për këtë arsye, ku drejtorët e pothuajse të gjitha qarqeve në vend u zëvendësuan nga persona të tjerë më agresivë dhe konflikt ndjellës. Ky kryeministër i lidhur fort me krimin e drogën po shkon drejt një zgjidhje që rrezikon qytetarët dhe vendin. Ortakëria e tij me krimin e organizuar po sjell një situatë pa rrugëdalje.