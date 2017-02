Vëzhgimi/Një Veting publik për Vilën e Korrupsionit të Vllahutinit

Teksa kemi hyrë në të shtatën ditë që pas publikimit të skandalit 1.6 milionë euro, të regjistruar në llogari të ambasadores së BE-së në Tiranë, duket se interesit të shqiptarëve për zbardhjen e të vërtetave mbi blerjen e vilës me një çmim stratosferik, Romana Vlahutin ka zgjedhur t’i përgjigjet me kodin e heshtjes. Ambasadorja e vetëshpallur “zonja e luksit” sipas shprehjes “çudia më e madhe 3 ditë zgjat” kujton se strategjia e saj për të mos dhënë llogari e për të mos marrë përgjegjësitë po funksionon. Por ambasadorja Vllahutin realisht e ka mbuluar diellin me shoshë pasi çdo shqiptar pavarësisht se nuk ka forcën e fjalës për ta shprehur revoltën mbi skandalin korruptiv të një zyrtare të BE-së është i vetëdijshëm se nuk mjafton kurrsesi një deklaratë e Maja Koçijançiç nga Brukseli për të larë hesapet e “princeshës” së re të “Rolling Hills” me drejtësinë. Për një zyrtare evropiane që nxitoi ta shiste imazhin e saj si ithtare të reformës në drejtësi, që praktikisht do të minonte rendin e vjetër të korrupsionit masiv dhe do të orientonte Shqipërinë drejt filozofisë perëndimore të gjykimit dhe barazisë para ligjit, duhet të përbëjë turp fakti që kërkon të fsheh të vërtetën e të mos bëjë transparencë. Duke qenë se Romanës i plasi cipa dhe meqenëse skandalin me çmimin e tej fryrë të Vilës së Korrupsionit ajo po përpiqet ta sfumojë me instrumente të tjerë, ne na mbetet t’i kujtojmë që një “reformiste” si ajo duhet ta pranojë pa asnjë rezervë një Veting publik mbi skandalin në fjalë. Pra ashtu siç ajo duke shëtitur zyrë më zyrë i mëshonte idesë se Vetingu është zgjidhja e vetme për pastrimin e klasës politike shqiptare, duhet që sot në kulmin e debateve mbi miliardat e shpenzuara prej saj për vilën në “Rolling Hills”, publiku shqiptar dhe të gjithë faktorët që duan të orientojnë këtë shoqëri për nga udha e drejtësisë të kërkojnë një Veting publik për aktin e dyshuar si korruptiv të “princeshë” Romanës. Po i kujtojmë kështu ambasadores se ka gabuar duke bërë llogaritë për të dalë e larë nga një çështje, për të cilën nuk mjafton vetëm auditi i BE-së, por duhet që t’i shkohet deri në fund sipas kërkesave për audit të shqiptarëve, të cilëve iu sos durimi dhe i humbi besimi madje edhe me një evropiane, e cila iu shit për shumë kohë si e dashuruar pas drejtësisë dhe ligjit.