Vëzhgimi/Pse heshtet për Vilën e korrupsionit, me firmën e Vllahutinit

Në një kohë që Ministria e Drejtësisë po jeton ankthin e një rrokade të aplikuar për postin më të lartë të saj, një skandal që u zbulua pak ditë më parë dhe që lidhet me blerjen e vilës 1.6 milionë euro nga ambasadorja e BE-së në Tiranë, duket se po zbehet dhe nuk po i kushtohet aspak vëmendje. Edhe pse është e rëndësishme të kuptohet e vërteta e shumës së tej fryrë që është shpenzuar, pas reagimit të zëdhënëses së BE-së, Maja Konçijançiç për rezidencën e blerë për të plotësuar qejfet e Vllahutin me një shifër stratosferike, nuk ka pasur asnjë deklaratë nga zyra e BE-së në Tiranë që me korrektësi t’i tregojë publikut shqiptar se shifrat janë transparente në kuadër të raportit më të mirë cilësi-çmim. Realisht shqiptarët janë të zhgënjyer nga institucionet europiane pas blerjes së vilës së korrupsionit nga Romana, që duket se për llogari të interesave të veta ka shkelur me këmbë premtimin për orientimin në udhën e drejtë të drejtësisë problematike shqiptare. Ambasadorja, e cila u bë “ilaçi” që shëroi haluçinacionet e klasës politike gjatë verës, vazhdon e qetë gjumin letargjik dhe nuk shqetësohet për faktin se është bërë pjesë e një skandali miliona eurosh që rëndon në kurriz të imazhit të BE-së në sytë e shqiptarëve. Përse ka rënë heshtja tek zyra e Romanës? Përse nuk merr përsipër ambasadorja e vendosur në qendër të akuzave për blerjen e supervilës që të sqarojë publikun shqiptar, i cili kishte besim tek përpjekjet e saj për të “reformuar” drejtësinë?