Vëzhgimi/Rama braktiset, në Tropojë bën fushatë me njerëz të importuar nga Tirana

I zënë në panik nga humbja e thellë që do të pësoj më 25 Qershor, kryeministri po e zhvillon këtë fushatë me njerëz të importuar nga baza. Ditën e djeshme, Edi Rama ka qenë në Tropojë për të vazhduar fushatën e tij, por bashkë me të kanë shkuar edhe autobusët e mbushur me militantë nga kryeqyteti. Këtë fakt e ka denoncuar edhe ish kryeministri Berisha përmes fotove dhe mesazheve të qytetarit dixhital. Ish kryeministri në facebook shkruan se për mitingun në Tropojë, Rama ka dërguar autobusë nga Tirana, Hasi e Kukësi, ndërsa prania e pakët e njerëzve tregon dështimin e Edvinit jo vetëm në Tropojë, por në çdo cep të vendit. Në këtë fushatë kryeministri në ikje nuk ka asnjë program e bilanc për të prezantuar para shqiptarëve në mjerim, ndaj ai në pothuajse çdo takim tregon barcaleta me ëndrrën e tij se ‘sikur të kishte 71 mandate do ta lulëzonte Shqipërinë. Por, përpjekja e Edvinit për të rrëmbyer vëmendjen me teoritë e lulëzimit dhe begatisë do të dështoj. Ky kryeministër i çartur është i humbur përballë vullnetit të popullit për t’i shpëtuar “kthetrave” të kriminelëve dhe të të korruptuarave, të cilët kanë për synim veçse të maksimizojnë vjedhjen e tenderave dhe koncesioneve. Shqiptarët e njohën Ramën në këto katër vite, ku investimi i vetëm i tij ishin plantacionet me kanabis të shtrirë në çdo cep të vendit. Ditën e djeshme, Shqipëria përmendet për herë të parë me shqetësim në raportin vjetor Europian të Drogave të vitit 2017, publikuar nga Qendra Europiane e Monitorimit të drogave dhe Varësisë nga Droga, me seli në Lisbonë. Në këtë raport ngrihet shqetësimi i fenomenit të kanabisit si dhe fakti që vendi ynë po përdoret si rrugë kryesore e trafikimit të narkotikëve në Europë. Ky është një alarm i madh për vendin tonë, ndaj më 25 Qershor shqiptarët të bashkuar si kurrë më parë duhet ta rrëzojnë me votë Ramën. 25 qershori është dita finale, ku populli do të ngelë në klasë qeverinë e krimit dhe drogës, ndaj frikën e Ramës nuk po arrijnë ta sfumojnë më as gënjeshtrat elektorale që ai po risjell si alternativë për “shpëtimin” e Shqipërisë. Fundi politik i Edvinit është shkruar që më 18 shkurt, kur 500 mijë shqiptarë u bënë bashkë për ta rrëzuar nga pushteti dhe përgjigjen finale ai do ta marrë në këto zgjedhje parlamentare, ku do të triumfojë bindja e qytetarëve se pa Ramën kryeministër, Shqipëria do të jetë shumë herë më e mirë.