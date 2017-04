Vëzhgimi/Ringjallja e Krishtit, Pashkët festohen në të gjithë Shqipërinë

Kremtimi i festës së pashkëve dhe ringjallja e Krishtit është festuar në të gjithë vendin. Besimtarë të shumtë ishin pjesë e meshave në Lezhë, Sarandë, Shkodër, Fier dhe Korçë ku janë përcjellë edhe mesazhe të veçanta për të gjithë njerëzimin

Duke ndezur qirinjtë e lutjes, që simbolizojnë dritën e përjetshme, besimtarët e Krishterë të Shkodrës, ashtu si në të gjithë botën kanë nisur mbrëmjen e së shtunës festimet e Pashkëve. Mesha e vigjiljes së kësaj feste u kremtua në katedralen e “Shën Shtjefnit” nga arqipeshkëvi i Shkodër – Pult, njëherësh edhe kryetar i Konferencës Ipeshkvnore, imzot Angelo Massafra. Qindra besimtarë ju bashkuan këtyre festimeve duke pritur ringjalljen e Jezu Krishtit. Por Pashka është edhe reflektim, mesazh paqeje, prandaj imzot Massafra duke kujtuar vendet që sot po përjetojnë luftë, trazira e konflikte, u lut për kthim tek rruga e Zotit, larg urrejtjes e vrasjeve te te pafajshmeve. Pas meshës besimtarët e Krishterë janë drejtuar në shtëpitë e tyre me dritën e jetës dhe mesazhin Krishti u ringjall. Simboli i festës së Pashkës janë vezët e lyera me ngjyrë të kuqe. Thyerja e tyre në ditën e festës simbolizon varrin nga i cili doli Jezus Krishti. Ndërsa ngjyra e kuqe është gjaku i tij që u derdh në kryq. Kjo është festa me e madhe e kalendarit liturgjik të Kishës Katolike dhe të kishave te tjera te krishtera, te cilat festojnë Ringjalljen e Jezusit, sikundër e tregon Besëlidhja e Re.

Fjala Pashkë, do te thotë kalim, dhe për hebrenjtë është kalimi nga robëria në liri ndërsa për të krishterët nga vdekja trupore dhe frymore në Jetën e Re të Amshuar. Pashkët paraprihen nga një kohë parapërgatitore e agjërimit dhe e prokurimit, që zgjat 40 ditë, që njihen si Kreshme.

Katolikët e Lezhës kremtojnë Pashkët/ Edhe në Lezhë është kremtuar festa e pashkëve. Qindra besimtarë katolike ju drejtuan katedrales së “Shën Nikollit” mbrëmjen e shkuar për të ndjekur meshën e shenjte në vigjilje të ringjalljes së krishtit. Me qirinj të ndezur në duar që përcjellin dritën e përjetshme që vjen nëpërmjet Hyjit, besimtarët katolikë të Lezhës janë lutur për më shumë begati, paqe e harmoni në familjet e tyre. Mesha e shenjtë u drejtua nga arqipeshkëvi i dioqezës Lezhës monsinjor Ottavio Vitale. Teksa ka folur para besimtarëve arqipeshkëve Vitale tha se fenomoni i korrupsionit vijon të mbetet një problem shumë i madh në mbarë boten dhe në vendin tonë, ndërsa ka përcjelle mesazhin për më shumë paqe. Mesha e shenjtë e kremtuar në katedralen Shen Nikolli të Lezhës ka qenë edhe pritësja e parë e festës së ringjalljes së Krishtit, pasi kjo për besimtarët katolikë është një moment kulminat i krishtërimit dhe thelbi i besimit, pasi simbolizon ringjalljen e jetës dhe shpresës. I gjithë riti fetar është monitoruar nga forcat e policisë të cilët kanë qëndruar në hyrje të katedrales, pas sinjalizimeve se në vendin tonë mund të kishte sulme terroriste.

Pashkët kremtohen edhe në Sarandë/ Edhe në Sarandë është mbajtur ceremonia e ringjalljes së Krishtit. Qindra qytetarë të Sarandës dolën nga shtëpitë e tyre dhe i’ u drejtuan kishës “Shën Harallbi” për të mare pjesë në ceremoninë e shpërndarjes së dritës.

Në orën 12drita u shpërnda nga at Gjergj Gjata dhe at Pandeli Sotiri. Besimtarët nxituan të merrnin flakën e shenjtë për ta çuar në shtëpitë e tyre.

Festimi i Pashkëve në Lezhë/ Në Lezhë katedralja e “Shën Nikolli” priti besimtarët mbrëmjen e së shtunës për të ndjekur meshën e shenjtë në vigjilje të ringjalljes së krishtit.

Besimtarët katolike përcollën dritën e përjetshme që vjen nëpërmjet hyjit, ndërsa arqipeshkvi i dioqezës së Lezhës Monsinjor Ottavio Vitale përcolli mesazhe paqeje dhe lutje për sheshimin e disa problematikave sikur korrupsioni. E gjitha ceremonia e ritit fetar në Lezhë është monituar nga forcat e policisë.

Festimi i Pashkëve në Korcë/

Të shkojmë kudo ku ka errësirë për të përhapur dritë, ka qenë lutja kryesore e mbërritur nga besimtarët korçarë. Besimtarët në këtë festë kanë shkëmbyer edhe vezët e pashkëve mes njëri -tjetrit dhe përcjellë urimet për shumë paqe dhe dashuri mes njerëzve.

Festimet e Pashkëve në Fier/ Mes urimeve dhe festës kanë kaluar natën e ringjalljes së Krishtit edhe besimtarët në Fier. Ata ndoqën meshën në Kishën e Shën Gjergjit. Besimtarët ortodoksë janë lutur për më shumë paqe dhe mirësi mes tyre.

Festimet e Pashkëve në Vlorë/

Qindra besimtarë festuan edhe në Vlorë teksa kanë ndjekur meshën e ringjalljes në Kishën e Theodhorit. Festimet e Pashkëve në Lushnjë/Besimtarët e Lushnjes kanë kremtuar pashkët në Kishën Ortodokse të Shën Premtes dhe në Kishën Katolike të Shën Palit. Ndërsa mëngjesin e sotëm në të dyja këto shtëpi të zotit u shkëmbyen vizita nga drejtues të pushtetit vendor.