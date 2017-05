Vëzhgimi/Soba gatimi, miell dhe 5 mijë lekë u ofruan për blerjen e votës para 7 majit në Kavajë

Qytetarëve të ndryshëm në Kavajë, të njohur se janë jashtë radhëve të zgjedhësve të pakët socialiste të këtij qyteti, makineria narkotike e shitblerjes së votës, i ka ofruar:

-Sobë gatimi

-Një thes miell

-5 mijë lekë

Komisioni i narkotikëve, i përbërë nga 2-3 persona, trokiste derë më derë te qytetarët josocialistë dhe te ata të lëkundurit, me qëllim që të blinte votën e tyre në zgjedhjet e dështuara të datës 7 maj 2017. Burime të mirë informuara, i thanë dje gazetës se blerja e votave më keto mjete kishte kohë që kishte filluar në Kavajë dhe se më 7 maj vetëm do zhvillohej një teatër zgjedhor televiziv që tregonte arritjen e “standardeve” të radhës. Propaganda televizive për një fushatë në dukje të qetë, si dhe qytetarë të lumtur që i gëzohen ndonjë llampe të bukur, do mbulonte këtë blerje masive të votave.

Persona të ndryshëm të kontaktuar nga gazeta, konfirmuan “ofertat” e ardhura nga grupe militantësh të PS-së, të cilët ofronin mjetet dhe paratë në këmbim të votës për kandidatin socialist në këto zgjedhje.

Kursi i shitblerjes së votës në Kavajë, tregon se narkomanët janë të qartë në realizimin e planit të tyre për të mos zhvilluar zgjedhje të lira, por një shkëmbim të votës me para. Po në të gjithë Shqipërinë, deri ku shkon ky plan i hartuar jo qendra e Partisë Socialiste?