Vëzhgimi/Tahiri e bazon besueshmërinë për policinë me shifra të manipuluara nga organizatat e Sorosit

“Rilindja” duket se e ka kthyer tashmë në trend dhe qëndrim të unifikuar publikimin e sondazheve të manipuluara nga organet e tyre të propagandës si kundërpërgjigje për lumin e akuzave që i adresohen nga opozita, por edhe nga bashkëpunëtori i tyre kryesor në mazhorancën qeverisëse për kanabisin dhe Eskobarët e drogës. Koleksioni Vjeshtë-Dimër i mashtrimeve qeveritare të bazuara mbi raporte që fshehin të vërtetën dhe tentojnë të orientojnë opinionin publik, gjatë ditës së djeshme u shtua me një gënjeshtër të radhës, të publikuar nga ministri i Brendshëm Saimir Tahiri. Gënjeshtra e Sajes konsistonte në publikimin e një tabele shifrash të ardhura nga një sondazh i manipuluar sorosian, ku gjoja policia e inkriminuar prej tij dhe Ramës në këto tre vite na paska arritur të shndërrohet në institucionin më të besuar në vend. Me shifrat e hamendësuara të përfaqësisë së Soros-it në Tiranë, Tahiri ndoqi trenin e ri të partisë së tij dhe i dha hov gënjeshtrës së qëllimshme njësoj si shefi i tij kryeministër. Faktet e pamohueshme mbi drogën dhe lidhjet direkte të ministrit e policisë me narkotrafikun, tashmë të konfirmuara edhe nga zëra potencialë brenda aleatit LSI, nxjerrin në shesh të vërtetat për një polici klienteliste e të formësuar mbi baza partiake, që kurrsesi nuk mund të fitojë besimin e shqiptarëve. Shqiptarët e sotëm besojnë tek institucioni i policisë së shtetit po aq sa Tahiri beson se në harkun kohor të tre viteve rendi dhe siguria e shqiptarëve janë përmirësuar. Realisht ai as nuk e çon nëpër mend diçka të tillë, sepse e di që shefat e drejtorët e emëruar prej tij kanë punuar për të përmirësuar kushtet në të cilat kultivohet dhe tregtohet kanabisi. As më pak e as më shumë se kjo e vërtetë e rëndë për shqiptarët nuk mund të na dhurojnë grafikët manipulues të Tahirit dhe Soros-it. Edhe në qoftë se shqiptarët do të hiqeshin si budallenj, që nuk dinë të interpretojnë realitetin dhe do të pranonin shifrat e gatuara nga organet e propagandës sorosiane të Tahirit, e vërteta do të mbetej e pandryshuar sepse nuk mund të ofrojë besueshmëri një institucion, që është marrë peng nga bandat e krimit dhe drogës, duke lënë pas dore rendin dhe sigurinë e shqiptarëve. Por tentativa për të manipuluar shqiptarët nëpërmjet sondazhit të prodhuar nga vetë Tahiri ishte shumë më shumë se sa kaq, sepse ajo fshihte brenda vetes mllefin e kultivuar në dikasterin e drejtuar prej tij për aleatët e LSI-së që po i dhurojnë shuplaka të njëpasnjëshme me deklaratat e tyre dhe lënien në derën e PS-së të kartës Balili, e cila rëndon dhe mund të prodhojë kosto të mëdha në zgjedhjet e qershorit. Ndaj shqiptarëve me të drejtë i lutemi që mos të marrin asesi për seriozisht sondazhet e Soros në llogari të Ramës dhe beniaminëve të tij nëpër ministrira, e aq më tepër kur ato shfrytëzohen me qëllimin e vetëm për ti shpallur luftë aleatëve nëpërmjet hashtagëve të Facebook-ut.