Vëzhgimi/Taulant Balla shpërndan “lajmin e mirë” për familjet në vështirësi ekonomike, dekodera në vend të shpërblimeve

Qeveria e Rilindjes është shquar gjatë këtyre viteve për projekte vizionare dhe avangardë, duke nxjerrë pararojë vetë ministrat për të përhapur “lajmin e mirë”. Kabineti i ministrave të rilindjes është kthyer gjatë festave të fundvitit me misionin e babagjyshave duke dhënë shown nëpër media për bujarinë e tyre. Dhe nëse shtresat e varfra presin një ndihmë në vlerë monetare që së paku të përballojnë një darkë modeste gjatë ndërrimit të viteve, rilindja ju çon atyre dekodera…edhe nëse ata nuk kanë televizor. Ditët e fundit banorët e Librazhdit dhe Gramshit janë thirrur pranë njësive administrative për të marrë “dhurata” me rastin e fundit të vitit. Njerëz të varfër të kësaj zone kanë mbajtur radhë me shpresë se do të kthehen në shtëpi me diçka të mirë për fëmijët e tyre. Por deputeti i zonës Taulant Balla ka vendosur t’i surprizojë. Banorët kanë marrë falas dekodera televizivë për transmetimet dixhitale. Mbizotërimi i aparencës dhe shtypja me agresivitet e dinjiteti njerëzor u shfaq edhe këtë herë në mënyrën më qesharake të mundshme. E vërteta është që këta dekodera jepen falas nga qeveria për të gjitha familjet në nevojë në të gjithë vendin edhe pse dixhitalizmi është një projekt ende në hapat e parë pasi është duke u testuar në zonën Tiranë dhe Durrës. Është e qartë që deputeti Taulant Balla ka nisur fushatën në këtë zonë, por të varfrit nuk do të kenë diçka më shumë në tavolinë natën e ndërrimit të viteve përveç dekoderit që mund ta mbajnë si zbukurim pranë pemës së Vitit të Ri.