Vëzhgimi/Teatri i Veliajt vazhdon në autobus, ekspertët thonë se është akti final

Kryebashkiaku i Tiranës vazhdon shfaqjet e tij si protagonist nëpër Tiranë. Kësaj here ai ka zgjedhur turin me autobus për ta pasqyruar telenovelat e tij me “happy ending”. Ai ka zgjedhur një linjë autobuzi të boshatisur për të treguar se gjendja e tyre është e qetë, stafin e zyrave të bashkisë për të bërë xhirimet dhe montazhin për të pasqyruar një gjendje të përmirësuar të linjave, siç pretendon ai. Problemi i parë qëndron tek pasqyrimi i një kronike që në të vërtetë nuk përbën aspak lajm, por duhet të jetë detyra e punës së përditshme të një kryetari bashkie. Problemi i dytë qëndron tek vërtetësia e mendimeve të turbullta të Veliajt që ka zgjedhur pikërisht një linjë autobusësh jo të frekuentuar për të justifikuar rritjen e biletës dhe planin urbanistik të Tiranës. Duket se nisma e kryebashkiakut për të “kuruar” imazhin e qytetit, ndalet sa herë ka një denoncim publik, edhe pse për të rregulluar imazhin përdor mashtrimin dhe gënjeshtrën për tu treguar qytetarëve një realitet të rremë. Në përditshmërinë e tyre banorët e Tiranës i njohin mirë problematikat, rritjen e biletës pa justifikim që ka prekur ekonominë e shtresave që nuk kanë mundësi të përballojnë atë 40 lekësh që Kryebashkiaku i tyre e kaloi për interesat e veta pa ofruar shërbimin që i përshtatet këtij çmimi. Njohin mirë gjendjen në të cilët qarkullojnë linjat e autobuzëve dhe cfarë lufte duhet të bësh çdo ditë për të arritur në një destinacion për shkak të mbipopullimit të tyre. Shpeshherë qytetarët kanë denoncuar pritjet e gjata para stacioneve të autobuzëve dhe mënyrat e vështira për të arritur të gjesh një vend pas shtypjes mes njerëzve të shumtë që presin edhe në ditë me diell edhe në ditë me shi. Gjendja e brendshme e autobusëve jashtë standardeve dhe dendësia e udhëtarëve shtypëse dhe asfiksuese. Sjellja në drejtimin e automjetit nga shoferët, shpesh herë është fyese, arrogante dhe pa respekt për pasagjerët. Vonesat dhe mungesa e informacionit mbetet po aq problematike sa edhe respektimi i orareve dhe saktësia e tyre, përfundimisht transporti urban në Tiranë administrohet pa një nga kriteret kryesor të ekonomisë moderne sikurse është konkurrenca, të përqendruar në duart e pushtetit politik dhe të klaneve të tyre. Në rrëmujën urbane dhe projektet infrastukturore që kanë bllokuar akse të rëndësishme rrugore qytetarët janë të detyruar të enden nëpër linjat e parregullta të autobuzave për të përshkuar me vështirësi edhe distancat më të shkurtra. Por Veliaj vendos të dalë me shfaqjen e radhës, dhe t’ju tregojë qytetarëve se qyteti i ëndrrave të tij nuk ka aq probleme sa mendojnë ata. Ai e hoqi përgjegjësinë nga vetja me një aparencë mediatike dhe imazhin e rremë që paraqesin bashkëpunëtorët me videon e montuar për të rregulluar imazhin e idiotësive të tij. Sjellja e një adoleshenti kapricioz që po shkatërron një qytet, po vështirëson jetën e banorëve të tij çdo ditë e më shumë, duke xhiruar dhe montuar një realitet fiktiv që ekziston vetëm në mendjen e tij dhe paraqitet mashtrim i pastër i opinionin publik. Cka është më shqetësuese qëndron në ngjarjet dhe vendimet që pasojnë daljet profetike të tij, qytetarët duhet të presin një ngërç të situatës në qytet apo një plan urbanistik të studiuar nga rrethi mafioz që ka shtrirë tentakulat nga selia rozë dhe bashkëpunëtorë të krimit deri në bashkitë që ju sjellin fitimet në xhepat e tyre. Nëse një tur nëpër Tiranë me një autobuz në dispozicion dhe një atmosferë e qetë të sajuar enkas për kronikat e Kryebashkiakut mjafton për të dhënë një pamje të disa momenteve të jetës në Tiranë, ky është shtrembërimi më i shëmtuar i një realiteti me të cilin Veliaj gënjen hapur qytetarët.