Vëzhgimi/Video-deliri i Edvinit shfaq përralla me zhdukje opozite e qeverisje pa opozitë

Video-monologu i së dielës, ku i pari i qeverisë së turpit bilbilos vargjet e propagandës së shëmtuar “rilindase”, prej më shumë se tre javësh është shndërruar në organin ku Edvini deliron e fantazon duke sulmuar me tone të ashpra opozitën dhe kauzën e saj për zgjedhje të lira e të ndershme. Kështu ndodhi edhe ditën e djeshme, ku Rama pasi recitoi vargun e famshëm të përgëzimit të pseudo-reformave të kapo-bandës qeveri, nisi të hidhte baltë mbi Partinë Demokratike dhe madje u mundua ta shesë mbajtjen e zgjedhjeve moniste pa praninë e opozitës si një kryevepër të ardhur si pasojë e vendimeve të tij. Njeriu që mbushi parlamentin me kriminelë dhe që kërkon të marrë peng çdo organ drejtues në këtë vend njëjtë si etërit në komunizëm e shikon zhdukjen e PD-së si triumf, kur në të vërtetë shqiptarët po e shohin se kryeneçësia e Edvinit dhe mos dakordësia për një zgjidhje politike po e çon vendin drejt destabilitetit. Baroni i drogës paturpësisht ripërsërit përrallën socialiste për gjoja qeveri serioze të “Rilindjes”, kur gjithë shqiptarët sot janë koshientë për faktin se produkti i vetëm i këtij kabineti që i nxiu faqen Shqipërisë është masivizimi i parcelave të kultivuara me kanabis dhe korrupsioni në çdo hallkë të qeverisjes. E vërteta e hidhur, të cilën rreth 600 mijë shqiptarë në shesh e refuzuan lidhet me faktin se Edi Rama është politikani i vetëm në vend që për të mbrojtur interesat personale dhe karrigen ka marrë përsipër të shkelë me këmbë interesin kombëtar e të mbajë peng të ardhmen evropiane të Shqipërisë.

Basha-Ramës: Shqiptarët folën, nuk do të ketë zgjedhje fasadë/ Video-monologu i kësaj të diele ishte pasqyrim i tmerrit të akumuluar në mendjen e Edi Ramës, prej protestës madhështore të opozitës dhe ai e reflektoi atë kur përsëriti me tone të ashpra thirrjen për zhdukje të opozitës. Ky show prej të çarturi i kryeministrit të vendit e ka marrë menjëherë përgjigjen nga lideri i opozitës Lulzim Basha, i cili në një postim në Facebook i kujton Ramës se shqiptarët në shesh folën dhe treguan se zgjedhje pa praninë e opozitës nuk do të zhvillohen asnjëherë në këtë vend. “Shqiptarët folën. Nuk ka e nuk do të ketë zgjedhje fasadë. Nuk ka dhe nuk do të ketë kurrë më zgjedhje pa popullin, zgjedhje pa opozitën, zgjedhje moniste. Nuk do të ketë kurrë më një diktaturë moniste që emëron edhe opozitën fasadë”, shkruan Basha në Facebook. Basha shprehet se qytetarët me pjesëmarrjen masive në tubimin historik të së shtunës e rrëzuan përfundimisht zgjedhjen që iu propozoi Rama për tu kontrolluar nga oligarkët e “Republikës së Vjetër”, ku alternativa mbijetese janë droga dhe krimi. “Ne kishim dy zgjedhje përpara. Zgjedhja e parë ishte të ulnim kokën e të pranonim fatin tonë si skllevër të republikës së vjetër të krimit, të drogës e të oligarkëve, të pranonim republikën e vjetër, ku i gjithë pushteti politik dhe ekonomik kontrollohet nga pak njerëz që shtypin çdo të drejtë dhe mundësi të shumicës së shqiptarëve. Përgjigjen për këtë, shqiptarët e dhanë dje me bashkimin e tyre më të madh kur njëzëri thanë: Kurrë!”, vijon më tej kreu i PD. Lideri i opozitës thekson në këtë kundërpërgjigje për Ramën se zgjedhja e dytë i takon përfaqësuesve të “Republikës së Vjetër”, të cilët ose duhet të pranojnë qeverinë teknike dhe zgjedhjet me standarde ose do të përballen me qëndresën e marshimin e qytetarëve që do të përmbysin qeverinë e shtetin fasadë për të garantuar të ardhmen europiane të vendit. “Zgjedhja e dytë është në dorën e republikës së vjetër. Të çmontojmë krimin dhe drogën në pushtet e t’u kthejmë pushtetin qytetarëve përmes qeverisë teknike dhe zgjedhjeve të lira e të ndershme ose të përmbysim republikën e vjetër përmes bashkimit, marshimit dhe qëndresës popullore të qytetarëve të Republikës së Re. Në njërën apo tjetrën mënyrë, krimi do të çmontohet, droga do të çmontohet, republika e vjetër do të përmbyset. Sepse nuk ka asnjë rrugë tjetër për të ardhmen evropiane të Shqipërisë. #NgrihemiBashke#ZgjedhjeTeLira #RepublikaeRe”, thuhet në postimin e liderit opozitar.