Vëzhgimi/Vllahutin-i i Reformës në Drejtësi dhe Vila e Korrupsionit

Pyetja e Ditës: A ka lidhje gjithë hapësira e panevojshme e vilës me nevojën për të rritur shifrat deri në vlerën astronomike të 1,6 milionë eurove?

Teksa shqiptarët po jetojnë në një kohë kur përfaqësuesit e BE-së bëjnë apel për një luftë të ashpër ndaj korrupsionit masiv në vend, një investigim i bërë publik dy ditë më parë ka hedhur hije të forta dyshimi mbi kredibilitetin e institucioneve evropiane pasi në epiqendër të skandalit për blerjen e një vile luksoze në periferi të Tiranës është vendosur vetë ambasadorja e Delegacionit të BE-së, Romana Vlahutin. Në rezidencën ‘Rolling Hills’, Vlahutin posedon tashmë një vilë në shumën e 1.6 milionë eurove me mure të lartë dhe të zhytur në luks e gjelbërim. Në zonën e kryeqytetit të njohur edhe si “vilat e Lundrës” ambasadorja evropiane, që u investua fuqishëm në procesin e votimit të reformës në drejtësi, do të jetojë me fqinjët e saj miliarderë të Tiranës mes të cilëve politikanë, ish-kryeministra e fëmijë ish-kryeministrash, manjatë mediash, biznesmenë etj, dhe sidomos shumë nga ata që ambasadorët e BE dhe SHBA në Tiranë i kanë akuzuar si të korruptuar dhe pengues të reformës historike. Praktikisht linja e logjikës të lë të kuptosh se është e habitshme se si një personazh si Vllahutin, që sfidoi vapën tmerruese të kryeqytetit për të zhvilluar me dhjetëra herë itinerarin PS-PD-Kuvend, në emër të një pakete ligjesh që do ta vendoste drejtësinë shqiptare përballë një procesi rivlerësimi dhe ndryshimesh historike, të shkojë e të jetojë me gjykatësit, prokurorët e avokatët miliarderë në “fshatin e të korruptuarve”. Luksi i shfrenuar për një vilë rreth 345 metra katrorë në një truall rreth 1600 metra katrorë realisht nuk përbën herën e parë që BE-ja ka bërë një investim të tillë për përfaqësuesit e saj të deleguar në Shqipëri, por skandali i Vllahutin ka përmasa të mëdha pasi shifra e blerjes sipas një kontrate të firmosur nga vetë ajo rezulton të jetë e tejfryrë, krahasuar me çmimet reale në këtë kompleks. Pra çfarë është shqetësuese në gjithë këtë skandal është fakti se BE ka blerë “Vilën e Korrupsionit” me një super-çmim që tejkalon disa herë çmimin me të cilin shitet edhe vila më e shtrenjtë në këtë kompleks. Gjithashtu në aktin noterial të shitjes përveç çmimit të fryrë dyshime mund hidhen edhe mbi faktin që shitja është kryer nga një shtetas privat me iniciale L.D. i datëlindjes 1980, posedues pronash milionëshe duke qenë vetëm 35 vjeç. Duke vijuar më tej vlen të theksohet se nga selia e BE në Tiranë nuk rezulton të jetë kryer tender për blerjen e vilës së Vllahutin. Pyetja që me të drejtë na lind në mendje pas këtij skandali është: A ka lidhje gjithë hapësira e panevojshme e vilës me nevojën për të rritur shifrat deri në vlerën astronomike të 1,6 milionë eurove?