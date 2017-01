Vëzhgimi/Vllahutini inspekton çdo gjë me mediat, përveç vilës korruptive 1,6 milionë euroshe

Ambasadorja e BE-së në Tiranë, Romana Vlahutin e vendosur në qendër të skandalit për blerjen e vilës luksoze prej 1.6 milion eurosh në kompleksin “Rolling Hills” ka zgjedhur të ndjekë linjën e saj të heshtjes duke mos marrë përsipër përgjegjësitë për aktin në fjalë edhe pse ditën e djeshme pati një prononcim për mediat. Vlahutin shkoi dje në Vlorë për të mbuluar me pseudo-kritika për Lungomaren e fondeve të vjedhura, skandalin me Vilën e Korrupsionit. Praktikisht lëvizja e djeshme e saj për të përmirësuar imazhin e vetë në sytë e shqiptarëve me reklamimin e Lungomares si një investim i financuar nga BE rezultoi një bllof pasi kjo vepër infrastrukturore si pasojë e vjedhjes së fondeve nga sahanlëpirësit e Edi Ramës është arkivuar në dosjen e veprave të marra peng nga korrupsioni, duke shkaktuar edhe vdekjen e një adoleshenti.

Turpi me vizitën e djeshme në Vlorë u përdor për të mbuluar një turp akoma më të madh që lidhet me çmimin stratosferik e të tejfryrë, me të cilin u ble vila në një kompleks rezidencial ku banon klasa e më të korruptuarve të Shqipërisë. Deklarata e të vetëshpallurës “Princesha e Rolling Hills” për mbikëqyrje projektesh tregon pasionin e saj dhe dëshirën për t’u investuar personalisht në tendera dhe investime të manipuluara. Lëvizja e sotme e ambadores përkrah një kryebashkiaku të emëruar nga Rama është e ngjashme me mbështetjen e saj pa kushte gjatë muajve të verës për mazhorancën qeverisëse kur zgjodhi të shmangte komentet për kanabisin e mbjellë nga dyshja Rama-Tahiri. Por përtej gjithë taktikave dhe lidhjeve politike, shqiptarët ende vazhdojnë të presin një përgjigje të sinqertë e të dokumentuar nga Romana, se përse vila u ble me një çmim që shkon përtej vlerës normale për një vilë të tillë në këtë kompleks rezidencial?