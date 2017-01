Vila korruptive e Vllahutinit, dyfish më e lartë sesa kostoja

Sa është kostoja e vërtetë e Reformës në Drejtësi? Realisht mund ta barazojmë atë me 1.6 milionë eurot me të cilat është blerë vila e Romanës në parajsën rezidenciale “Rolling Hills”. Bashkimi Europian për të siguruar luksin e një burokrateje europiane, e cila na shitej në media si e dashuruar pas reformës në drejtësi dhe që u investua në një betejë për të çuar në rrugën e ideuar prej saj dhe faktorit Soros gjithë paketën ka shpenzuar dyfish më lartë sesa kostoja reale dhe kjo ngre dyshime të mëdha. Do të mjaftonte të realizonim një krahasim shumë të thjeshtë për të kutpuar se s’kishte asnjë emergjencë për BE që të blinte një vilë për ambasadoren Vllahutin, përveç interesit korruptiv të përfaqësisë në Tiranë dhe plotësimit të dëshirës së Vllahutin për një vilë “princeshash”.

Duke krahasuar rezidencën e ndërtueses së Gjermanisë moderne, Angela Merkel në godinën e Kancelarisë me vilën e Vllahutin kuptojmë se blerja në “Vilat e Lundrës” fsheh qëllime të dyshimta. Në qoftë se vijojmë edhe më tej konstatojmë se Merkel jeton në apartamentin e saj privat, ku patrullojnë vetëm 2 policë dhe një mjet policie, ndërsa vila e Romanës së BE-së do të jetë e survejuar nga kamera, dhjetëra roje sigurie që janë angazhuar nga ndërtuesi i “Rolling Hills” për të garantuar sigurinë e banorëve dhe njëkohësisht e rrethuar me një mur shumë të lartë, i padepërtueshëm edhe nga “syri” i kamerave të televizioneve. Gjithashtu vila rreth 345 metra katrorë në një truall rreth 1600 metra katrorë për Roamën është blerë me fondet e BE për një shifër rekord që tejkalon disa herë çmimin me të cilin mund të blihet edhe vila më e shtrenjtë në këtë kompleks.