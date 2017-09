Viti i Skënderbeut, Qeveria e Erdoganit

Rama ka nisur propagandën për Vitin e Skënderbeut, duke e përdorur atë si perçe që fsheh bllokimin e procesit të integrimit dhe harmonizimin skandaloz të diplomacisë shqiptare me atë të Turqisë. Edvini ka nisur të etiketohet korridoreve të kryeministrisë si “Sulltani”, por në fakt ai edhe në marrëdhëniet me Erdoganin është vetëm qehajai. Festimet për vizitën e tij të pritshme me 25 shtator në Tiranë s’e fshehin dot as aferën korruptive të linjës ajrore me Ankaranë e as faktin se para Shqipërisë, Erdogan shkon në Beograd me 150 biznesmenë dhe bën atje një Pazar të vërtetë në miliarda euro. A janë interesat shqiptare në “pjatën e kurbanit”?

BE shpalli se perspektiva e anëtarësimit në Ballkan do t’i njihet vetëm Serbisë dhe Malit të Zi. A di gjë qeveria e ERdoganit të Tiranës?

Qeverimi i dytë i Ramës po nis me shpalljen e Vitit të Skënderbeut dhe me përgatitjet e ethshme për pritjen që do t’i bëhet Erdoganit më 25 shtator, pasi ai të kthehet nga një vizitë – siç thuhet – frytdhënëse në Beograd. Këtu nuk ka asnjë paradoks, është vetë vegëza e pushtetit të kryeministrit tonë, e cila forcën e saj e ka tek vasaliteti me politikat e Ankarasë. Viti i Skënderbeut është një tjetër mjet për të frymëzuar një strategji keqpërdorimi që ndihmon në instalimin e juntës në pushtet, me standarde autokracie të ngjashme me ato që po shfaq Erdogani. Në programin qeveritar të Edi Ramës, dy faktorë spikasnin, shkrirja e Ministrisë së Integrimit, heqja e integrimit si prioritet i mandatit 4-vjeçar, si dhe shpallja e një krize zyrtare në marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë. Që të dyja kolonat ngjajnë se imitojnë humorin politik të Ankarasë dhe hallet e saj në politikën e Jashtme. Edhe Turqia s’pushon së proklamuari se ka alternativa të tjera përballë integrimit në BE dhe përsërit në mënyrë periodike kërcënime për fqinjin e saj perëndimor Greqinë (për kërcënimet për fqinjët e tjerë të Turqisë, s’jemi shumë të interesuar). Ky kopjim kalk i politikës së jashtme të Erdoganit, përveçse po rrënon procesin e integrimit dhe po prish edhe traditën e marrëdhënieve të mira të Shqipërisë me fqinjtë, po sjell edhe përfitime të tjera, që vijnë prej të njëjtit mekanizëm të importuar prej Turqisë. Standardet e demokracisë në Shqipëri po rrënohen, vota e lirë e ka humbur vlerën e saj dhe shpresat për një rotacion demokratik të elitave drejtuese janë thuajse zero.

Në vend të kësaj dinamike, edhe në Shqipëri, ashtu si në Turqi, mediat porositen të flasin për aspiratat e Edi Ramës që të qendrojë për 16 vjet në pushtet. Nën shenjën e restaurimit islamik që Erdogani po kryen në Turqi, kalku i kësaj politike është përkthyer në Shqipëri si një “rilindje kuqezi”, e cila s’është asgjë tjetër përveç përpjekjeve për rrënimin e konkurrimit demokratik dhe shndërrimin e parlamentit në një noter që vulos aferat korruptive të kryeministrit. Ligji i ri i plehrave, projekti piramidal “1 miliardë euro investime” dhe shndërrimi i ekonomisë shqiptare në një apendisit të ekonomisë së Serbisë janë disa nga sakrilegjet që po mundohen të vishen nën llurbën propagandistike të “rilindjes kuqezi”. Kjo llurbë po tenton të zgjatet edhe tek opozita, duke e vënë atë nën presion që të shndërrohet në opozitë të emëruar e të pranojë këto alternativa qeverisëse, pasi kështu është edhe vullneti i Erdoganit, kështu e do stomaku i prishur i Evropës dhe se veç ky “unitet” do të nderonte si duhet “Vitin e Skënderbeut”.

Përdorimi industrial i vitit jubilar të vdekjes së heroit kombëtar për të fshehur vëllazërinë e re të Shqipërisë me Turqinë, në dëm të integrimit të vendit, s’mund të lejohet të kalojë pa kundërshti publike. Festimet për vizitën e Erdoganit në Tiranë kanë nisur tashmë dhe emërtimet e një stadiumi në Gostivar me emrin e tij, rrënimi i laicitetit të shtetit shqiptar që u vu re gjatë Kurban-Bajramit të fundit në Tiranë, si dhe përdhosja publike e kritikëve për ndërtimin e një xhamie në Prishtinë, janë preludi i një bashkimi-monstër që po i bëhet Vitit të Skënderbeut me qeverinë e ERdoganit të Tiranës. Burimet flasin se vasalët e Edi Ramës në kryeministri, nëpër ministri, por edhe nëpër qarqe mediatike, kur duan të mbështesin një kauzë, që në të shumtën e rasteve fsheh korrupsion me paratë e shtetit, shprehen “kam folur edhe me Sulltanin…për të është dakord edhe Sulltani…”, dhe për Sulltan paraqitet kryeministri Rama.

Në fakt, përdoruesit e mjerë të emrit të kryeministrit duket se s’marrin shumë vesh nga hierarkia. Ata duhet të dinë se para sesa Erdogani të pritet si padishah në Tiranë, bashkë me 150 biznesmenë dhe një sërë planesh afatgjata investimesh, sulltani de facto i Turqisë do të shkojë në Serbi tek Vuçiçi. Atje po që do të firmosen investimet e do të shpallet edhe harmonizimi i politikës së jashtme mes dy vendeve. Shqiptarët i kanë precedentët që të dinë se Serbia e Turqia jo rrallë janë marrë vesh mes vedi në dëm të tyre. Spastrimi etnik i Toplicës, apo zhvendosjet e popullsisë shqiptare drejt Turqisë në shekullin XX (me pasojë asmiliminin), janë shembuj që duhet të na bëjnë të mendojmë se s’ka skrupull fetar a shtetëror (pa për respektim të të drejtave të njeriut as që mund të bëhet fjalë) që na mbron nga aleanca e pisët mes dy shteteve që e kanë humbur Udhën e Drejtë. Në Beograd hapet qesja, kurse në Tiranë, Erdogani vjen vetëm për të inauguruar projektin e një linje ajrore Turqi-Shqipëri, për të cilën s’ka as studim e as qar për asnjë shqiptar, por veç qeder e haramllëk. Të shitet një vendim korruptiv për një plan të madh investimi e biznesi, është sa mungesë vizioni, aq edhe harbutëri e qehajajve të Tiranës, në ekonomi, financa e gjetkë. Shqipëria e Edi Ramës po trajtohet me të vërtetë si një vend i dorës së dytë, jo vetëm nga BE, e cila me anë të Juncker-it shpalli dje se ka në plan të miratojë perspektivën e anëtarësimit vetëm për Serbinë e Malin e Zi, por edhe nga Erdogani, i cili ka Serbinë si gur kilometrik të “thellësisë së tij strategjike”, ndërkohë që në Shqipëri paraqitet thjeshtë për të shpërndarë fletë-lavdërimi për drejtuesit e vilajetit besnik.

Mbrëmë qeveria e ERdoganit tonë shpalli Vitin e Skënderbeut, por festimet rrezikohet të shndërrohen në një perde që do të fshehë udhëtimin antievropian të nomenklaturës komuniste në pushtet.