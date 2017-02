Vlahutini me Donald Lu, i Shoqi kundër Donald Trump

Ambasadorja e BE në Tiranë s’resht së surprizuari publikun shqiptar me veprimet dhe mosveprimet e saj. Pasi heshti për vilën e korrupsionit 1,6 milionë euroshe, tani shfaqet kudo si aleate e ambasadorit të SHBA Donald Lu, edhe pse i shoqi i saj, s’ndalon së shkruari kundër presidentit Donald Trump dhe administratës së tij. Bashkëshorti i Romanës është vënë në krye të lëvizjeve majtiste për protesta, dhe pozicioni i tij ngjan shumë me qëndrimet politike të Edi Ramës dhe formalisht janë kundër ambasadorit amerikan në Tiranë

Ndërsa në Tiranën zyrtare ambasadorja e BE në Tiranë, Romana Vlahutin dhe ambasadori amerikan, Donald Lu shfaqen si aleatë të pandashëm, madje madje perfekt, në familjen e Romanës nuk reshtet së shkruari kundër presidentit të SHBA-vë, Donald Trump. Romana-Lu janë kudo bashkë, sa herë kapet gafil njëri i del në mbrojtje tjetri dhe anasjelltas. Në shtëpinë e Romanës nuk ekziston kjo dashamirësi kundrejt SHBA-ve. Bashkëshorti i ambasadores Vlahutin e “masakron” presidentin e SHBA, Donald Trump. Familja e ambasadores Romana Vlahutin është përfshirë në debatin politik jo vetëm në Tiranë. Teksa në Shqipëri e Bruksel ajo po përflitet për blerjen e vilës luksoze 1.6 milionë euro, (më shtrenjtë se çmimi real), në Kroaci bashkëshorti i saj që ka zënë faqet e para të disa të përditshmeve. Vlado Azinovic është lektor universiteti dhe studiues i çështjeve të sigurisë. Në Twitter ai shihet të postojë vazhdimisht lajme dhe komente të ndryshme, kryesisht për administratën Trump dhe rrezikun që i kanoset SHBA-së dhe njerëzimit që nga hyrja e Trump në Shtëpinë e Bardhë. Disa nga postimet e tij shoqërohen me pyetjet: “A mund t’i besohet Trump-it butoni i mbushjeve atomike? Çfarë dreqin po i bën Trumpi abortit? Po emigrantëve, çfarë po u bën Trump? Ç’është ky ultra-nacionalizëm i bardhë? Mediat kroate nuk e kanë pasur të vështirë përgjigjen se përse bashkëshorti i ambasadores Vlahutin është kundër presidentit Trump. Duke sjellë në vëmendje jetëshkrimin e tij ata përmendin faktin se ai është pjesë drejtuese e fondacionit Soros. Revista kroate “HRsvijet” shkruan se ai është anëtar i bordit drejtues të Fondacionit për Shoqërinë e Hapur në Bosnjë i George Soros. Në këtë mënyrë qëndrimi i bashkëshortit të Vlahutinit është fund e krye si qëndrimi politik i Edvinit Ramës që formalisht janë kundër ambasadorit amerikan në Tiranë. “Ithtarja” e vetë deklaruar pro demokracisë dhe shtetit të së drejtës po çudit me veprimet dhe mosveprimet e saj publikun shqiptar. Jo më larg se një javë më parë, Romana zgjodhi të heshtte edhe pse në skenë ziente skandali i 1.6 milionë eurove, por nuk mundi të bënte të njëjtin gjë dhe u shfaq haptas në mbrojtje të Lu-së edhe pse deklarata e ambasadorit për përzgjedhjen e anëtarëve të KED u hodhën poshtë si të pavërteta nga krye parlamentari. Por, s’po çuditemi aspak, tek e fundit kjo është Romana, nga një anë e shpall veten luftëtare në luftën e egër kundër korrupsionit, nga ana tjetër prej ditësh mbush faqet e shtypit vendas e të huaj për tendera korruptive me vlerë të majme.