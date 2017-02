Vlahutini vetërreshtohet tek “simbolet e korrupsionit”, kërkon 10 truproja shtesë, një ditë para protestës

Media ka zbuluar një vendim të fshehtë të qeverisë së drejtuar nga Edi Rama që i rrit numrin e rojeve ambasadores së BE-së në Tiranë, Romana Vlahutin. Edhe pse nuk ka një shkak zyrtar se pse është bërë ky shtim rojesh, me 10 të tillë, shumica prej tyre mësohet se do të jenë të vendosur tek vila e Vlahutin, në një zonë rezidenciale jashtë Tirane, ku ka blerë vilën luksoze tek një mik i kryeministrit

Në kulmin e aferës që ka shpërthyer mes Tiranës dh Brukselit për hetimin e vilës së ambasadores së BE, Romana Vlahutin, ka vendosur të ndërhyjë edhe qeveria shqiptare. Më saktë kryeministri Rama, i akuzuar për një lidhje okulte me diplomaten kroate, ka marrë një vendim qeverie për të shtuar rojet dhe badigardët që do të garantojnë sigurinë e znj. Vlahutin. Për më tepër, në dokumentin e zbardhur për media thuhet se shpenzimet për këtë vendim të Ramës do të përballohen nga buxheti i Gardës së Republikës, pra nga taksat e shqiptarëve. Dhe nuk është fjala për pak, por për shtimin e 10 rojeve që do të garantojnë njëkohësisht sigurinë fizike si edhe selinë ku banon ambasadorja, theksohet në vendim. Natyrisht kurrë më parë ndonjë përfaqësues i Brukselit në Tiranë nuk ka pasur problem me sigurinë e vet personale. Nga ky rregull nuk bën përjashtim as ambasadorja e radhës. Por dyshimet janë se “ky nder” po i bëhet asaj nga miku kryeministër, për të mbajtur larg interesin e mediave të huaja dhe vendase që kanë filluar të interesohen, pas lajmeve për shtëpinë luksoze të Romana Vlahutin.