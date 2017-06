Votime me kancer të fshehtë  

Ajo që shqiptarët deklarojnë dy ditë pas zgjedhjeve është fakti se rezultati i zgjedhjeve të 25 qershorit nuk ishte një votim i lirë, por një votim me kancer të fshehtë. Ata flasin për shitblerjen masive të votave, pamundësinë për të zgjedhur një program elektoral, për shkak të propagandës së kryeministrit Rama dhe prishjen e standardeve zgjedhore ditën e votimit. Kanceri që shkatërroi votimet është kanabisi dhe financimi që krimi i jep qeverisë. Dy ditë pas zgjedhjeve, s’ka verdikt, por vetëm pezmatim se shqiptarëve s’ju mundësua të votojnë si gjithë evropianët e tjerë

Cenimi i votës së lirë dhe të ndershme mbetet një problem serioz në vendin tonë. Zgjedhjet e ditës së diel konstatuan problemet e rënda me të cilën po përballemi ne si shoqëri në ditët e sotme. Pjesëmarrja jashtëzakonisht e ulët në këto zgjedhje, shitblerja e votës, presioni dhe shantazhet e vazhdueshme ndaj qytetarëve sollën rezultatin që kemi sot. Pavarësisht paralajmërimeve të ndërkombëtarëve për një proces zgjedhor sa më të drejtë, Edi Rama dhe skuta e tij ia doli që përmes metodave kriminale të siguroj blerjen e votës. Paralajmëruese ishin zgjedhjet e Dibrës dhe të Kolonjës. Në këto zona, sikundër edhe ditën e diel, u pa qartazi sesi u detyruan shqiptarët përmes presioneve dhe shantazhit të votojnë në favor të Edvinit. Ky kryeministër i lidhur me bandat dhe krimin, duke shfrytëzuar gjendjen e vështirë ekonomike të shqiptarëve, duke shfrytëzuar braktisjen e zgjedhjeve nga elitat, duke përdorur paratë e drogës në fushatë ia doli të rrëmbente rezultatin.

Rama u investua fuqimisht në këto 4 vite që të mbillet çdo fushë e kodër e vendit me hashash, ndërsa paratë e këtij trafiku të përdoreshin në këto zgjedhje. U bën 4 vite të kësaj qeverisje dhe gjithçka është investuar, është modernizimi i infrastrukturës së parcelave të hashashit. Zero investime jug-veri, asnjë vend pune i hapur, asnjë investim në arsim, në shëndetësi, në infrastrukturë. Rama nga ky mandat i parë si kryeministër doli pa një bilanc, por pavarësisht kësaj, ai ia doli që përmes parave të siguruara nga kanabisi të ketë mundësi që të çoi drejt humnerës shqiptarët. Kjo makineri kriminale e ka kthyer vendin hapa mbrapshtë, ndërsa zero-perspektiva po i çon shqiptarët emigrantë. Edi Rama investoi vetëm tek fasada dhe nuk paraqiti asnjë projekton konkret për vendin. Kriminalizimi i ngritur në sistem është vepra e tij më e zezë. Rama i ka lidhur lakun e varfërisë në fyt shqiptarëve. I ka gënjyer sa i ka dashur qejfi, i ka mbushur zemrat me dhimbje e dëshpërim me arrogancën dhe papërgjegjshmërinë ekstreme. Tanimë, legalizoi edhe blerjen e votës së lirë.

Kjo mbarëvajtje katastrofike e zgjedhjeve të 25 Qershorit tregon gjithashtu se Edvini e ka të pamundur të realizoj një proces zgjedhor me standarde. Kujtojmë këtu edhe deklaratën e Misionit ndërkombëtar të OSBE/ODHIR, i cili theksoi se vendi ynë nuk arriti të mbante zgjedhje me standarde. “Politizimi i forumeve dhe institucioneve që lidheshin me zgjedhjet si dhe akuzat e përhapura për blerje votash dhe trysni mbi votuesit e gërryen besimin e publikut në procesin zgjedhor. OSBE/ODHIR thekson gjithashtu se pati mjaft problematika edhe me listat e zgjedhësve”. Kjo deklaratë e përmbledh më së miri cenimin e këtyre zgjedhjeve nga Edvin Rama. Makineria e krimit dhe drogës triumfoi mbi vullnetin e lirë qytetar, ndërsa ne jemi duke ecur hapa pas.