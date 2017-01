Votimi elektronik, elektroshok për Ramën  

Kryqëzata e Edvinit kundër votimit elektronik tregon panikun që ka mbërthyer oligarkinë qeverisëse nga nxjerrja jashtë loje e skemës me të cilën u manipuluan zgjedhjet e 2015-s, si dhe të gjitha votimet e pjesshme të 2016-s. Bota e krimit, shitblerja e votave dhe përdhosja e numërimit janë kuajt e betejës për një manipulim të ri elektoral, prandaj edhe votimi elektronik po përjetohet si elektroshoku që do kthejë në realitet një kryeministër që asnjëherë s’ka pasur votën e shumicës së shqiptarëve

Zgjedhjet e 18 qershorit 2017 përfaqësojnë ndoshta procesin zgjedhor më deçiziv për fatet europiane të vendit dhe për minimin përfundimtar të periudhës së tranzicionit demokratik, që do të përkthehej në një përpjekje finale për t’i hapur rrugën implementimit të reformave jetike siç është ajo në drejtësi. Vullneti i mirë i liderit të ri dhe vizionar të opozitës shqiptare, për t’i dhënë fund njëherë e mirë strategjive të vjetra të blerjes së votës me para të pista që vidhen nga taksapaguesit shqiptarë ose vijnë nga bota e krimit dhe drogës, po has në fakt në një rezistencë të fortë të disa klasave të oligarkëve, të afirmuar rishtazi në radhët e PS-së ose të reklamuar si kapot e vjetër të politikës, që rrethojnë Edi Ramën dhe vendosin në zbatim idetë e tij të çartura për bllokadë ndaj propozimeve të opozitës. Të gjithë këta hajdutë të votës dhe besimit të shqiptarëve po përpiqen me çdo kusht të definojnë një plan vrasës për demokracinë dhe standartet zgjedhore duke u përpjekur të argumentojnë si lëvizje pozitive qëndrimin e tyre kundër votimit elektronik, që në thelb përbën edhe kërkesën kryesore të opozitës së vendit për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme. Ndërkohë që opozita e unifikuar ka paraqitur një platformë të plotë, e cila siguron stabilitetin e vendit me zgjedhje të ndërtuara mbi votimin dhe numërimin elektronik, prijësi i sarajeve të Surrelit duke e ditur se teknologjia në zgjedhje do të përkthehej në një elektroshok me pasoja të mëdha politike për klikën e kriminelëve, hajdutëve dhe të korruptuarve, me të cilët ka krijuar establishmentin qeverisës, po vazhdon që me propagandën kundër teknologjisë të kërkojë të zhvendosë fatet e Shqipërisë sipas dëshirës së tij duke luajtur edhe njëherë kartën e tij të preferuar, që është padyshim mbështetja pa kushte që merr nga bota e krimit. Për shqiptarët është i thjeshtë dhe mëse i kuptueshëm fakti se Edi Rama është kundër zgjedhjeve të lira dhe me standarde, dhe se në 18 qershor siç bëri në Dibër e Kolonjë, do të hedhë në terren të gjitha marionetat e tij për të blerë besimin e shqiptarëve dhe për ta vjedhur një mandat të dytë qeverisës. Është tashmë definitive se me miratimin e votimit elektronik vjen edhe fundi politik i Edi Ramës, pasi shuhet sindroma e vjetër e vjedhjes së votës dhe ai humbet lidhjet me botën e krimit dhe drogës që e kanë sjellë në pushtet dhe me të cilat ka konfirmuar pozitat e tij në krye të vendit. Votimi elektronik duket se është mjeti i duhur me të cilin Ramës mund t’i rikthesh arsyen e humbur dhe t’i konfirmosh faktin se ka humbur besimin e popullit në tre vite qeverisje. Kështu pra bindja e opozitës së vendit për të këmbëngulur në idenë e saj për t’i dhuruar vendit zgjedhje sipas standardeve europiane nëpërmjet futjes së teknologjisë, e ka kthyer Edvinin me këmbë në tokë dhe po nxjerr në pah pasigurinë e tij përballë ndëshkimit me votë që mund t‘i vijë nga shqiptarët. Rama e di mirë se ato një milionë vota, me të cilat ai mburrej nëpër ekrane në 2013 mund të jenë shndërruar gjatë qeverisjes në një milion shuplaka për dështimet e qeverisë së tij dhe për varfërinë e papunësinë që iu bëri peshqesh shqiptarëve, ndaj po intesifikon përpjekjet për të mbrojtur me çdo kusht status-quonë, duke zhdukur pretendimet për teknologjinë në zgjedhje. Rama e ka frikë ndëshkimin me votë popullore po aq sa ka frikë humbjen e një mandati të dytë nga impakti i teknologjisë që mund t’ia servir ndëshkimin e merituar në formatin e një elektroshoku, që do ta rikthente në realitetin e vështirë, ku jetojnë shqiptarët e gjobitur, e taksuar agresivisht dhe të lënë në mjerim prej klikës së tij të të korruptuarve. Votimi elektronik ndoshta është gjetja e duhur dhe më efikase që opozita shqiptare, e drejtuar nga Lulzim Basha ka bërë dhe mjeti i duhur me të cilin duhet rrëzuar nga pushteti banda e hajdutëve të “Rilindjes”. E qartë është se profili i Ramës si kryeministër ka nevojë për një shkundje dhe një tërmet të fuqishëm, e askush më shumë sesa futja e votimit elektronik nuk mund ta sigurojë këtë, pasi çdo formë tjetër do të kompromentohej dhe vota do të blihej prej parave të pista që burojnë nga një pushtet i korruptuar.

Franko Saliasi