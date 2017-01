Votimi elektronik tërësisht i mundur- përfaqësia e OSBE po tregon mungesë angazhimi  

Sekretari i Përgjithshëm i PD, Arben Ristani: “Në rast se ata do të ishin realisht të interesuar që në Shqipëri të kishim një kod që të përfshinte të gjithë rekomandimet e OSBE-ODIHR do ta kishin bërë detyrën mirë në rast se do të ishin interesuar për këtë para zgjedhjeve të 2015. Në momentin kur çështja është ndezur tashmë nuk mund të dalësh dhe të thuash që nuk ka kohë”

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Arben Ristani deklaron se votimi elektronik është tërësisht i mundur, ndërsa theksoi se OSBE nuk po angazhohet për ndryshimin e kodit zgjedhor. Në një intervistë për Ora News, Ristani thotë se bashkëpunimi i mundshëm më Lëvizjen Socialiste për Integrim do të ishte për garantimin e zgjedhjeve të lira, dhe implemntimin e votimit elektronik. “Sigurisht që ne jemi të hapur për të krijuar marrëveshje dhe koalicione me të gjithë spektrin opozitar, me përjashtim të partive aktualisht në qeverisje, sidomos dy partive kryesore përgjegjëse për qeverisjen e vendit, PS dhe LSI, të cilat së bashku janë faktorët kryesorë që kanë katandisur Shqipërinë në këtë gjendje”. Teksa është kundër një koalicioni të mundshëm, Ristani thotë se bashkëpunim me LSI-në mund të ketë vetëm për të garantuar zgjedhje të lira. “Ne jemi të hapur për të krijuar bashkëpunim me çdo forcë politike e cila pranon si zgjidhje në këto momente identifikimin biometrik dhe votimin elektronik, qofshin parti edhe brenda mazhorancës”. Ristani, i cili është njohës i mirë i proceseve zgjedhore për shkak se ka mbajtur detyrën e kryetarit të KQZ-së, thotë se në rast vullneti politik, implementimi i elektronikës në zgjedhjet e 18 qershorit është tërësisht i mundur, në këtë pikë ka dhe një përgjigje për OSBE-në. “Në rast se ata do të ishin realisht të interesuar që në Shqipëri të kishim një kod që të përfshinte të gjithë rekomandimet e OSBE-ODIHR do ta kishin bërë detyrën mirë në rast se do të ishin interesuar për këtë para zgjedhjeve të 2015. Në momentin kur çështja është ndezur tashmë nuk mund të dalësh dhe të thuash që nuk ka kohë. Ku ishe për ta bërë presionin sipas detyrës tënde, sepse secili ka detyrën e vet”. Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, thotë se i vetmi problem për implementimin e votimit elektronik është çështja e financimit të sistemit, por dhe kjo sipas tij është diçka që me vullnet politik zgjidhet.

Ristani duke folur për aksionin e opozitës, tha se ende nuk ka një udhëzim për protesta, ndërsa garantoi se do të përdoret çdo mjet për të detyruar mazhorancën të pranojë votimin elektronik.

Komisioni i Ligjeve – Deputeti Eduard Halimi kërkon votim elektronik/ Votimi dhe numërimi elektronik në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit ishte objekt diskutimi mes mazhorancës dhe opozitës në Komisionin e Ligjeve. Deputeti Eduard Halimi tha se aplikimi i një sistemi të tillë do të garantonte zgjedhje të lira. Halimi, gjithashtu tha se vetëm teknologjia zgjidh problemet në zgjedhje, ndërsa deklaroi se kjo nuk është kauzë e opozitës, por e çdo partie që kërkon standarde. “Ta bëjmë sivjet dhe të jetë përgjithmonë, ta zgjidhim sivjet dhe të zgjidhim problemet me zgjedhjet përgjithmonë, është detyrë e çdo deputeti. Edhe ne të ushtrojmë presion tek deputetët, edhe ata që janë në Komisionin e reformës zgjedhore”, tha Halimi.