Votojmë për një epokë të re

Kur ekzekutivi ynë të ketë në krye një shtetar që vjen nga karrigia e suksesit personal, vetëm atëherë do të mund të besojmë tek zhvillimi i këtij vendi, vetëm aëherë do të bindemi se vota ka qenë vërtet armë e zotëruar me mençuri dhe e përdorur me një përgjegjësi absolute.

Gjithçka pati kjo fushatë, përveçse grintën e një politike të mirëfilltë dhe profesionale. Në fakt këtë të fundit s’ka ditur kurrë ta reflektojë dhe kjo jo gjithmonë si rezultat i paaftësisë së saj. Ndonjëherë profili që adoptojmë kërkon të përshtatet në mënyrë të përsosur me rregullat e lojës e në Shqipëri loja politike është e ndërtuar mbi një fill të stërgjatë ekstremitetesh në të cilin gjen këdo. E çuditshme se si larmishmëria e profileve politike të kandidatëve nuk mundi kurrë të përkthehet në një model të suskseshëm qeverisës ashtu sikurse mbetet enigmë se si ndonjëherë antivlera ngrihet në piedestalin e idiotësisë kolektive dhe humnera e prapambetjes rrëmben në mënyrë inerte këdo.

Ne kemi qenë përherë një popull me fat, por në shumicën e rasteve fati mbetet mundësi e humbur në kotësi përsa kohë mungon virtyti i çmuar i mençurisë.

Të shumtë janë ata që strategjinë politike në fushatat elektorale e kanë konsideruar si kusht i vendosur nga elektorati, nga niveli i tij i arsimimit, i vizionit dhe i standardeve me të cilat është mësuar. Të zakonshëm janë edhe analistët që oratorinë politike të pabazë e shesin si aftësi lidershipi apo si strategji suksesi në entuziazmin e fushatave elektorale. Populizmi mendohet ende si magnet i triumfit politik dhe vetë populistët mendohen ende si mentorë të fitores në betejat politike. E çuditshme se si shkenca e politikës e ka të vështirë të hyjë në një dimension më konkret, më racional, më të vërtetë e të drejtpërdrejtë; në një dimension ku me elektoratin bëhet debat dhe nuk rrëfehen gojëdhëna; ku dështimi nuk proklamohet si keqardhje, por si përgjegjësi e paaftsisë; në një dimension ku suksesi në drejtimin e shtetit duhet të ketë filluar nga suksesi në drejtimin individual; në një dimension ku vlerat e kandidatëve nuk maten me famën e përrallave nëpër fjalimet polike; në një dimension ku diskutimi vë në dukje profesionalizëm dhe jo agresivitet; e vështirësia më e madhe qëndron në arritjen e atij dimensioni politik ku vëmendjen absolute duhet ta marrë bilançi përmbyllës midis premtimit dhe realizimit.

I pari fakt evident i kësaj fushate ishte mungesa e një konfronti programesh politike dhe kjo për faktin se njëri kamp nuk mund të vinte sërish me një program politik përsa kohë ka mbetur ende në fazë stanjacioni realizimi i programit të katër viteve më parë. Kjo jo për faj të liderit, as për faj të deputetëve inertë në karriget e mazhorancës, por për faj të një mostre politike që humbi përpara se të shfaqej. E kujtojmë mirë veprën artistike të kryeministrit aktual. Si mund të mos mbahet mend karizma e të ashtuquajturës “Rilindje”. Qëllimi ishte të rilindje një Shqipëri që sipas tij kishte vdekur, por rrugës pati disa devijime dhe godina e kryeministrisë vrau brenda saj ketë krijesë kaq unike, rilindja vrau rilindjen. Që nuk rilindi askush dhe asgjë, ky është fakt të cilin populistët ekselentë të së majtës nuk mund ta mohojnë, problemi shtesë qëndron se deliri i pushtetit groposi në humnerën e papërgjegjshmërisë ato lloj premtimesh për të cilat katër vite më parë shqiptarët i deleguan pushtetin. As ne nuk prisnim një program të së majtës sepse ende nuk është realizuar programi i parë. Nuk prisnim të flitej për punësim se jemi në pritje të 300.000 punësimeve të para, nuk prisnim as plan për biznesin e vogël sepse reforma selektive e kioskave pa leje hodhi përtokë shumicën prej tyre. Nuk prisnim as ndonjë hap drejt integrimit në familjen evropiane sepse zgjodhëm rrugë tjetër drejt BE, i ramë më shkurt dhe preferuam

kërkesat kolektive për azil politik. Diçka është pak por e sigurt, listat e këtij viti mendohet të jenë spastruar prej të fortëve. Ndoshta janë bindur se pushteti jo domosdoshmërisht paralelizon krimin ashtu sikurse vetë krimi dorëzohet përballë një shoqërie e cila nuk ka më asgjë për të humbur.

E përpos këtyre, e majta e pjesshme pretendoi të bëjë fushatë, një fushatë të ndrojtur për Shqipërinë që duam. Shqipëria që duam nuk ka asnjë detaj ngjashmërie me Shqipërinë që donim kur Rilindjes së fasadave i dorëzuam kreun e ekzekutivit. Shqipëria që duam nuk është ajo e zbrazëtirës, depresionit, demoralizimit të të rinjve të papunë që vështirë se lirojnë karriget e kafeve. Shqipëria që duam nuk është as ajo e të mbytyrve në brigjet e Vlorës në tentativë për të transportuar dërgesën e radhës drejt Italisë. Shqipëria që duam nuk është ajo e deflacionit ekonomik, bujqësisë pa investim, fasonerive që shfrytëzojnë ekstremitetin e varfërisë, arsimimit selektiv, shëndetësisë që ushqen pangopësinë monetare të ministrit. Kemi koncepte të ndryshme për Shqipërinë që duam, por është e sigurt se askush nuk i ka në listë fatalitete të tilla të aktualitetit që po jetohet. E majta s’ka program për katër vitet e ardhshme sepse e majta s’ka model. Po hyn në zgjedhje me kandidatë të konsumuar të cilët foltoren e parlamentit e kanë kthyer në strofull strehimi të pinjollëve të një ish borgjezie diktatoriale.

25 qershori nuk mund të jetë sërish luftë për drejtimin administrativ të Shqipërisë, sepse kjo nuk është dhe nuk mund të mbetet Shqipëria që duam. 25 qershori është luftë për triumfin e modelit të politikanit që moralin e zëvendëson me punë, fjalimin me vëmendje dhe premtimet me program konkret. Problematika e vazhdueshme ka bërë që me të drejtë rotacioni politik të kthehet në rutinë pa asnjë lloj pritshmërie dhe shpresa për të ndihmuar sektorët kryesorë të ekonomisë, motorrit të zhvillimit, shuhet bashkë me proçesin e votimit. Aty ku besimin e vret zhgënjimi dhe shpresën e zeron indiferenca vështirë të kërkosh optimizëm dhe forcë për një të ardhme më të mirë.

Megjithatë edhe pse pa një konfront programesh, kjo fushatë elektorale pati edhe nga ata kandidatë që zgjedhjet e 25 qershorit i shohin si nënshkrim kolektiv i një dokumenti të gjatë reformash, planesh dhe programesh konkrete për arsimin, shëndetësinë, biznesin, punësimin dhe integrimin e të rinjve në shoqëri. Partia demokratike zgjodhi t’i provojë elektoratit se një epokë e re vjen me një model të ri dhe praktika e re e të bërit fushatë vlerëson bashkëpunimin me ata që kanë ditur të kontribuojnë në shoqëri përmes punës, projekteve individuale, rritjes profesionale dhe suksesit absolut në fushën e tyre. Përpos polemikave demokratike në nje kamp politik që ka ardhur prej demokracisë, e djathta zgjodhi që fushata elektorale të ishte për elektoratin dhe e elektoratit, dhe elektoratit nuk i mungojnë as karriget komode, as ngjyrat e fasadës majtiste. Elektoratit i ka munguar vëmendja, mundësia, mbështetja dhe puna. Elektoratit i ka munguar modeli i politikanit që beson se Shqipëria nuk është pronë e një klase oratorësh politikë të dalë jashtë çdo standardi preference. Shqipëria është pronë e shqiptarit, e shqiptarët nuk mund të vazhdojnë të përfaqsohen nga ata që drejtimin e vendit po e kthejnë në mekanizëm për ndërtimin e sarajeve vetjake. Shqiptarët janë më shumë se sa pseudo elita e kryeqytetit, janë aty ku për 25 vite politika monotone nuk arriti dot, në fshatrat pa infrastrukturë, në shkollat me kushte mizerabël, në spitalet me raftet e barnave të boshatisura, në shtëpitë e braktisura nga 56% e shqiptarëve me ëndrrën për emigrim drejt udhëkryqeve të Evropës. Shqiptarët janë aty ku nuk janë vendosur karriget e rehatshme për militantët, janë aty ku frikën për të nesërmen e mban zgjuar skamja e së tashmes.

Vlora, kantoni i rehatshëm i kryeministrit të epokës së vjetër, është konkretizimi i planit të Partisë Demokratike për një Republikë të Re, për një Shqipëri që duhet të braktiset nga anti-shqiptarët e jo nga ata që vendit kërkojnë t’i japin kontributin e tyre në punë, arsim, sipërmarrje dhe vizion. Kryesia e listës së PD në Vlorë është dëshmi konkrete e modelit me të cilin të djathtët besojnë se një republikë e re do të sjellë progresin për këdo që të djeshmen, të sotmen dhe të ardhmen e sheh tek mundësitë e ofruara në vendin e tij. I pari në listën e PD për Vlorën, Agron Shehaj zgjodhi të njohë nga afër çdo shqiptar, të papunin, të varfrin, të harruarin, të pashpresin, emigrantin, të riun e të vjetrin dhe jo vetëm ata që kanë energjinë, durimin dhe pasionin për të brohoritur batutat e kryeministrit në rehatinë e bregdetit. Profili i tij është ai i një sipërmarrësi, i cili ashtu si shumë shqiptarë të tjerë, politikën nuk e ka parë as si limit as si urë drejt suksesit, përsa kohë motivimi drejt progresit vjen vetëm prej punës. Gjithçka pa shumë fasadë dhe reklamë sepse fasada nuk është kurrë garanci suksesi. Shehaj ka një eksperiencë të përbashkët me çdo shqiptar, të majtë e të djathtë, iniciativën për ta lënë vendin vite më parë drejt mundësisë për shkollim, mirëqënie, siguri për veten. Të ikte për t’u rikthyer në një vend ku dëshira për ta braktisur ende nuk është shuar. Të kthehej për të investuar, për të vërtetuar se suksesi nuk ka nevojë për ngjyrë partiake dhe Shqipëria ka vend për triumf. Nëse iniciativa private i dha mundësinë të punësojë mijëra të rinj, vendimmarrja dhe drejtimi politik do t’i japë mundësinë e ekzekutimit të një programi konkret punësimi për Vlorën. Taksë e sheshtë prej 9%, plan për biznesin e vogël, akademi dixhitale e arsimit, investim në teknologjinë e informacionit janë pjesë e programit të Shehaj, përballë të cilit nuk ka program me të cilin mund të paragonohet dhe arsyeja është e thjeshtë, nuk ka program alternativ sepse nuk ka model alternativ.

Të jesh dele e urtë e bariut që e ka kthyer partinë në pronë nuk është model dhe epokat e reja nuk mund të vijnë me premtime të vjetra. Një popull që ka fituar imunitet prej mashtrimit, zhgënjimit dhe braktisjes ka nevojë jetike për dëshmi konkrete se një deputet dhe kryeministër i denjë ka qenë një model i denjë në fushën e tij të suksesit.

25 qershor firmos një Republikë e Re në një Shqipëri të rraskapitur nga reliket e së vjetrës. Megjithatë ku ka jetë ka edhe forcë e ku ka forcë ka mundësi që besimi të ringjallet. Besimin nuk e ringjall populizmi, fasadat dhe mediokriteti meskin i një oratorie të konsumuar. Besimin e ringjall dëshmia për punësim, arsimim, përfshirje në vendimarrje, vëmendje ndaj problematikave dhe motiv për t’u rritur profesionalisht në vendin tënd.

Margaret Thatcher citonte: “Jam në politikë për shkak të konfliktit mes së mirës dhe së keqes dhe me bindje besoj se e mira triumfon.” Ka ende mundësi për triumf ashtu sikurse ka ende besim se ne shqiptarët lodhjen e përkthejmë në reflektim dhe herët ose vonë arrijmë të lexojmë përtej fasadës.