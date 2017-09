Vrasja e gjyqtares/Reagimi i kryeministri Rama për të ndjerën, një akt anti-human  

Gjatë pasdites së të enjtes opinioni publik u trondit nga ngjarja e rëndë e ndodhur në zonën e Xhamllikut në kryeqytet, ku u vra me armë gjyqtarja Fildes Hafizi nga ish-bashkëshorti i saj Fadil Kasemi. E gjithë klasa politike dhe institucionet ndërkombëtare të vendosura në Tiranë reaguan duke dënuar me ashpërsi ngjarjen dhe duke bërë thirrje për më tepër masa parandaluese të krimit në familje, por shokues ishte reagimi i kryeministrit Rama për ngjarjen. Ashtu siç e ka bërë trend tashmë në të tilla ngjarje, Rama u rikthye me arrogancën dhe gjuhën jo etike. Ndryshe nga gjithë të tjerët që treguan në rradhë të parë humanitet, duke shprehur ngushëllime për humbjen e jetës të 39-vjeçares, kreu i qeverisë u tregua cinik dhe fyes duke mos kërkuar madje as zbardhje të ngjarjes. Më tepër sesa humbja e jetës së një nëne, prej një fenomeni të quajtur dhunë në familje që është shtrirë gjerësisht në shoqërinë shqiptare të goditur nga varfëria dhe papunësia, Ramën e shqetësonin akuzat që u ngritën nga të gjithë për sistemin e drejtësisë në vend. Teksa të gjithë jemi koshientë për faktin se kemi të bëjmë me një sistem të kapur, që ka prodhuar prej vendime të tij krimin e djeshëm, nëpërmjet amnistisë për ish-bashkëshortin e Hafizit, kryeministrin e shqetëson më tepër se gjithçka ngritja e institucioneve të Vettingut, që ai dëshrion t’i kontrollojë me çdo kusht. “Krokodilët që lotojnë për gjykatësen e ndjerë nuk donin as Reformën në Drejtësi as Vetingun! Përpara me Vetingun për drejtësinë që duam”, shkroi paturpësisht Rama në rrjetet sociale, duke mos u shqetësuar aspak për nivelin e lartë të krimeve e dhunës në familjet shqiptare.

Kryemadhi: I vetëshpalluri ‘Skënderbe’ i shmanget përgjegjësive, shenjë e dështimit të qeverisë/ Reagimin aspak të denjë të kryeministri Edi Rama për ngjarjen e rëndë ku mbeti viktimë e krimit në familje gjyqtarja Hafizi, e ka kritikuar ashpër kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi. Duke replikuar në distancë, Kryemadhi shprehet se kreu i qeverisë shqiptare edhe këtë herë u përpoq t’i kërkonte fajtorët gjetkë, duke harruar se ishin deputetët e tij ata që votuan amnistinë, nga ku u lirua vrasësi i Hafizit. Teksa ironizon kryeministrin kur e cilëson ‘Skënderbeu’ i kohëve moderne, ajo shpreh habinë sesi i pari i vendit nuk tha asnjë fjalë për këtë akt të rëndë. Sipas Kryemadhit, kreu i ekzekutivit u përpoq që të lante duart duke mohuar përgjegjësitë dhe kjo tregon dështimin e qeverisë së tij. “Mënyra më e shëmtuar për t’iu shmangur përgjegjësive! I vetëshpalluri “Skënderbe” i kohëve moderne nuk ka as konceptin më të vogël dhe ndjesinë e përgjegjësisë dhe si për çdo ngjarje kërkon fajtorë larg vetes dhe oborrit të tij. Vrasja e një nëne, gruaje dhe punonjëseje dinjitoze të drejtësisë është këmbana për çdo shtetar të djeshëm dhe të sotëm për të mbajtur përgjegjësitë që na takojnë. Çdo përpjekje për të larë duart si Pontius Pilate është tregues i qartë i dështimit të qeverisë nga një burrë që thellë në ndërgjegjje ka ndoshta dobësitë e tij për dhunën ndaj grave”, shprehet Krymadhi.

Presidenti Meta: Do të ketë akte konkrete kundër dhunës në familje/ Një ditë pas vrasjes së gjyqtares Fildes Hafizi, Presidenti i vendit Ilir Meta ka paralajmëruar mbajtjen e qëndrimeve konkrete kundër akteve të dhunës në familje. Në një deklaratë të dhënë për mediat gjatë vizitës në Selinë e Komunitetit Mysliman për festën e Kurban Bajramit, kreu i shtetit riktheu vëmendjen nga fenomeni tepër shqetësues i dhunës dhe krimit në familje, i cili sipas tij po shkatërron shoqërinë tonë. “Kemi reaguar që dje, do të ketë qëndrime dhe më të qarta për këtë çështje dhe për të adresuar këtë fenomen kriminal që ka dëmtuar rëndë familjen në Shqipëri por edhe shoqërinë tone”, u shpreh Meta.