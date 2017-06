Xhemal Gjunkshi: Dibra votë PD, Rama me mos kandidimin e deputetëve të PS pranoi dështimin

Intervista/Flet kandidati i PD-së për deputet në Dibër: Pse vendosa t’i futem politikës: Dibranët të votojnë për të ardhmen dhe fëmijëve të tyre, të votojnë PD, numrin 6 në fletën e votimit për një Dibër më të mirë, më të zhvilluar, për një të ardhme të sigurt, për Rrugën e Arbrit, për Shqipërinë ne BE. Nesër si deputet i PD, si pjesë e ekipit Basha nuk do tu zhgënjej

Partia Demokratike ka një listë simpatike për kandidatë për deputet në Qarkun Dibër, Secili prej tyre është një përfaqësues i mirë për komunitetin në shkallë qarkun, sipas zonave ku janë ngarkuar për të punuar dhe kërkuar votën.

Njëri prej tyre është një zotëri i nderuar, një dibran i mirë, me një karrierë brilante ushtarake i cili fal aftësisë së tij mundi të ishte dhe Kreu i Ushtrisë shqiptare. Bëhet fjalë për Gjeneralmajor Xhemal Gjunkshin i cili ka pranuar t’i përgjigjet pozitivisht ftesës së kryetarit të Partisë Demokratike z.Lulzim Basha për t’u angazhuar politikisht dhe dhënë kontributin e tij në zonën ku ka lindur, rritur dhe punuar. Zoti Gjunkshi është një intelektual i shquar, ku si zyrtar i shtetit është një histori suksesi në detyrat e mbajtura në shërbim të Atdheut. Ai sot është gati që gjithë përvojën e tij ta vërë në dispozicion të qeverisjes së forcës politike (PD), pas fitores në zgjedhjet e 25 qershorit, në funksion të ngritjes së Republikës së Re të premtuar nga Lulzim Basha.

Në një intervistë për gazetën “55”, Xhemal Gjunkshi flet për vlerësimin që iu bë për ta përfshirë në listën e deputetëve, përse vendosi t’i hyjë politikës, si u prit nga strukturat e degës së PD-së Dibër, si po shkon takimi me qytetarët dhe cilat janë hallet dhe shqetësimet që po ndan më to në këto ditë të fushatës. Në vijim të kësaj interviste Xhemal Gjunkshi flet për qeverisjen Rama në këto 4 vite, komenton raportet e saj me Dibrën si dhe flet dhe për qeverisjen lokale. Në fund të këtij komunikimi me gazetën, z.Gjunkshi ka dhe një mesazh për votuesit. Ja si shprehet më tej ai.

Zoti Gjunkshi Partia Demokratike dhe Lulzim Basha ju ka besuar për të kandiduar për deputet i Qarkut Dibër. Si ndiheni pas këtij vlerësimi?

Ftesa që më është bërë nga PD dhe lideri i saj Lulzim Basha për të qenë pjesë e listës së kandidatëve për deputet në qarkun Dibër është një vlerësim i madh për mua. Besimi për t’i përfaqësuar politikisht në zonën ku kam lindur, jam rritur dhe kam punuar, veçse një nder është dhe një obligim për ta merituar plotësisht përpara dibranëve!. Vij në politikë pas një karriere të gjatë në Forcat e Armatosura dhe me seriozitetin që më ka shoqëruar në karrierë garantoj çdo dibran që besimin e tyre kam për të justifikuar plotësisht.

Është bërë prezantimin juaj dhe i kandidatëve të tjerë në shkallë qarku. Si u pritën nga strukturat e partisë dhe si po shkojnë takimet me zgjedhësit?

Prezantimi jo vetëm i kandidaturës sime, por dhe kolegëve të tjerë të listës së PD-së dhe opozitës shqiptare është pritur mjaft mirë nga strukturat e Partisë Demokratike si dhe qytetarët në Dibër, Bulqizë, Klos dhe Mat dhe çdo njësi tjetër administrative të këtyre bashkive. Unë njihesha thuajse më pjesën më të madhe të strukturave, jo vetëm si dibran, por isha ndërkohë isha i angazhuar dhe në zgjedhjet e pjesshme lokale për bashkinë, rezultati i të cilave dihet si doli fal përfshirjes së shtetit duke bërë presion hapur bashkë me segmente të mafias, deri tek blerja e votave, e përsëritur në zgjedhjet Kolonjë dhe më parë në Korçë, gjë që çoi PD në çadrën e lirisë për 90 ditë, për të arritur tek marrëveshja. Dua të them që çdo qelizë e strukturës së degës së PD-së është e angazhuar maksimalisht në fushatë, në mënyrën më të qytetëruar bashkë me kandidatët duke shpalosur platformën e PD-së për një Dibër dhe Shqipëri më të mirë dhe të begatë. Në takime me strukturat dhe zgjedhësit kam konstatuar një pakënaqësi në kufijtë e të paimagjinueshmes ndaj kësaj qeverie.

Zoti Gjunkshi ju jeni i ri në politikë, por vini si shembulli i profesionistit pasi konsideroheni i suksesshëm i në karrierën tuaj ushtarake në të cilën shkuat deri në Shef i Shtabit të Përgjithshëm i Ushtrisë Shqiptare. Si e pritët ftesën për tu kandiduar dhe a mund të marrim një koment tuajin për listën “Basha” në Dibër, por edhe në shkallë vendi?

Si e theksova edhe ma lart, ftesën për të kandiduar për Partinë Demokratike e konsiderova një vlerësim që më është bërë. Në karrierën time politike do të jap më të mirën për komunitetin që do të më besojë votën (por dhe atyre qe nuk do të më votojnë), si dhe forcës politike PD, që më besoi. Ashtu siç kam dhënë kontributin tim në Forcat e Armatosura do të jem besnik ndaj zgjedhësve dhe gjithë qytetarëve të Dibrës si deputet, për të qenë pranë tyre në çdo rast dhe ngritur nevojat dhe shqetësimet e tyre në tempullin e demokracisë, siç është Parlamenti i Shqipërisë. Sa i përket listës mund të them se është një listë fituese që i ka brenda të gjitha nga historia e PD-së, tek të tjerë që po hyn në politikë si histori suksesi në përditshmërinë e tyre dhe të rinjtë që do të jenë nesër e ardhmja e kësaj force politike.

Si ushtarak profesionist po të pyes: Pse ka ndodhur ky degradim i rendit në vend nën qeverisjen e Rilindjes ku krimi është në nivele alarmante dhe se hashashi pushtoi gjithë vendin. A është normal kjo situatë për një vend anëtar të NATO?

Po e nis nga fundi. Shqipëria është sot anëtare e NATO një arritje e madhe kjo e qeverisjes së Partisë Demokratike. Për të arritur deri në këtë pikë vendit iu desh një punë e madhe në plotësimin e të gjithë kushteve që kishin të bënin me sigurinë, sidomos në vendosjen e rendit ku u shkatërruan banda të fuqishme kriminale në vend deri tek sigurimi i kufijve, lufta ndaj trafiqeve si dhe kontributin që FA shqiptare dhanë në misionet e tyre paqeruajtëse përkrah aleatëve deri në ditën e anëtarësimit duke treguar profesionalizëm dhe konfirmuar që janë të denja të jenë pjesë e kësaj organizate të rëndësishme që misionin e saj ka sigurimin e paqes. Hashashizimi i Shqipërisë në këto 4 vite të qeverisjes së PS-së është ngjarja më e shëmtuar dhe e rëndë në këto 27 vjet në vendin tonë, aspak normale për të mos thënë e rëndë, për një shtet anëtar i NATO-s. Kufijtë tanë kanë qenë preh e trafikantëve ku tonelata të tëra droge kanë kaluar përmes porteve, aeroporteve. Mjaft skafe janë kapur në brigjet italiane sikurse disa ton hashash është kapur dhe në portin e Durrësit apo rasti i avionëve të rënë në Divjakë dhe Ishëm. Këto raste janë bërë publike dhe sigurisht duke qenë një nga vendet më të mëdha eksportuese të hashashit në botë sigurisht që kjo është e patolerueshme. Kjo bëri që dhe opozita të kërkonte garanci në zgjedhje dhe sot ka ministrinë e Brendshme dhe disa ministri të tjera, por ishte PD që alarmoi autoritet evropiane dhe amerikane që jo vetëm ta njohin realitetin zyrtarisht por dhe të angazhohen t’i japin zgjidhje tashmë.

A mund të na thoni cilat janë hallet dhe shqetësimet të cilat ju janë ngritur dhe po ndani në fushatë me zgjedhësit?

Si gjithë shqiptarët edhe dibranët përballen me mjaft halle dhe shqetësime, por ndoshta edhe më shumë se ata. Papunësia është kryefjala sot në Dibër. Varfëria është ulur këmbëkryq në shumë familje fal keqqeverisjes së Ramës, të cilat nuk kanë asnjë shpresë për një të nesërme më të mirë duke parë se si është sjellë “Rilindja” me ta. Dibranët janë popull mjaft punëtor dhe kjo është e vërtetuar ndër vite. Jo vetëm në vendlindjen e tyre, por kudo që kanë vënë këmbë dibranët kanë shkëlqyer me aftësitë e tyre në punë. Kurse sot në Dibër mundësia për të gjetur punë është e pamundur. Ata që merren me bujqësi nuk kanë mbështetjen e shtetit, biznesi është në krizë pasi kryesisht është biznes i vogël ku këto familje mundohen vetëm për të nxjerrë të ardhurat për të mbajtur frymën gjallë dhe pjesa tjetër detyrohet të marrë rrugën e emigracionit. Pra, alternativa e vetme për dibranët që i ka ofruar kjo qeveri është braktisja e shtëpive të tyre në kërkim të një jetese më të mirë. Ka prej tyre që kanë ikur për azil, të tjerë që kanë shkuar pranë të afërmve të tyre duke shfrytëzuar lëvizjen e lirë dhe madje ka ende nga ata që kalojnë ende në rrugë ilegale duke mos pasur rrugë tjetër. E sigurisht që problemet e tjera janë si; mungesa e ofrimit të duhur shëndetësor në Peshkopi si pasojë e mungesës së mjekëve specialist deri në mosmarrjen fare e shërbimit shëndetësor në mjaft njësi administrative. Problem në Dibër është dhe mungesa e investimeve në sistemin arsimor pa përmendur dhe infrastrukturën rrugore etj.

Në këto 4 vite të qeverisjes së Edi Ramës a mund të na bëni një bilanc, nëse ka, të asaj çfarë “Rilindja” ka bërë në Qarkun Dibër. Edhe Bashkia drejtohet nga PS, sa investimet pushtet qendror dhe pushtet vendor kanë ndikuar në përmirësimin e jetesës së qytetarëve?

Si në të gjithë Shqipërinë edhe në Dibër qeveria ka zero bilanc përjashto asaj që di të bëjë më mirë ngjyra dhe fasada. I vetmi investim që ka nisur madje dhe ky elektoral pasi nisi në zgjedhjet pjesshme elektorale për bashkinë, është projekti fasadë i Ramës për qendrat e qyteteve ku kjo po ndodh dhe në Peshkopi dhe një urë në Arras. Kaq janë investimet e Ramës në 4 vite në Dibër duke lënë pas dore si qytetin, ashtu dhe 15-ish-komunat sot Njësi Administrative. Mungojnë investimet në zonat turistike që nga Lura, Korabi, Rabdisht e mjaft perla të tjera të natyrës dibrane. Rruga e Arbrit ka zero punime që nga koha e qeverisjes së PD, është tallur Rama duke premtuar e ripremtuar as herë ka ardhur për të kërkuar vota se do ta mbaronte dhe paturpësisht ende vazhdon e premton!. Ja ku jemi sot a mund të më thotë ndonjë dibranë çfarë ka bërë kjo qeveri për rrugën e Arbrit?!. Nxorën në skenë kinezët e tani seç gënjejnë që do e bëjë një firmë shqiptare!. Nëse Partia Demokratike do të kishte fituar zgjedhjet në 2013 sot Rruga e Arbrit do të ishte një realitet, por si deputet i Dibrës garantoj qytetarët se në Parlament do të jem një zë i fuqishëm pro këtij projekti, një ëndërr dibrane dhe me Lulzim Bashën kryeministër i Republikës së Re. rruga e Arbërit do të avancojë punimet dhe bëhet një realitet i prekshëm për të gjithë!. Mungesa e investimeve, mosmbështetja e biznesit, mos ndërtimi i rrugës së Arbrit e ka kthyer Dibrën në zonë xhep duke mos i dhënë asnjë mundësi zhvillimi e për rrjedhojë varfëria ulet çdo ditë në sa më shumë familje dibrane!. As ndarja territoriale nuk duket të ketë dhënë efektet e veta si duhet kur duke pasur mungesën e fondeve as bashkia megjithëse e PS, nuk ka mundur të jetë pranë qytetarëve me investime kur për rrjedhojë në zona të largëta duhet orë të tëra për të ardhur në Peshkopi si nga Lura, Reçi, Zall-Dardha etj. Shkurt, dibranët sot jetojnë më keq se 4 vite më parë, janë më të varfër dhe çfarë është më e frikshme pa asnjë pikë shprese. E vetmja rrugë e daljes nga kjo situatë është vota kundër kësaj qeverie dhe votimi i PD-së, numrit 6 në fletën e votimit.

Pavarësisht se sot shkoni para zgjedhësve me një platformë tjetër për një qeverisje shumë më të mirë, qeverisjen që do të ketë në qendër qytetarin, jo si të Edi Ramës, por më të mirën e 27 viteve, duke qenë një nga deputetët që do t’i bënit nder Republikës së Re nëse do fitonit, a mund të bëjmë një krahasim të investimeve që qeveria e PD-së para 2013 dhe nga qeveria Rama në Dibër?

Qeverisja e Partisë Demokratike ka pasur në fokus investimet publike jo vetëm në Dibër por në të gjithë Shqipërinë. Kjo është e vërtet dhe çdo qytetar i këtij vendi tashmë është dëshmitar i mijëra kilometrave rrugë të shtruar, investimeve madhore si; Rruga e Kombit apo e Elbasanit, si dhe investimet nuk kanë munguar as në shëndetësi, arsim, kulturë, ujësjellësa, bujqësi, energjetikë etj. Më konkretisht mund të ndalem tek investimet në qarkun Dibër ku; janë ndërtuar 800 km rrugë, 80 sisteme ujësjellës e kanalizime, kanë përfituar 72 mije banorë. Në arsim janë ndërtuar 92 shkolla e kopshte nga të cilat 30 krejtësisht të reja me mbi 1 miliard lekë investime. Për herë të parë dibranët me Universitetin e tyre ( 2000 studentë). Në shëndetësi janë ndërtuar 80 objekte nga të cilat 44 objekte të reja si dhe pavionet e Spitalit rajonal. Në proces ishin 970 mijë euro për rikonstruksionin, modernizimin e sektorit si dhe telekomjekësinë. Në sektorin e bujqësisë janë subvencionuar 2400 ha dru frutor duke çuar në 24 mijë ton prodhimin e tyre si dhe në 2600 numrin e fermerëve që morën këto grante. Pemëtarisë i janë shtuar dhe 300 ha me arrore dhe 25 ha me bimë mjekësore (sherbelë, tërfil i kuq dhe shpatore), janë shtuar me 300 ferma të reja dhe 220 firma agropërpunuese që punësojnë mbi 2 000 persona. Janë investuar 1.4 miliard lekë në sistemin e vaditjes, mbrojtje, kullimit si dhe ndërtimin e 5 tregjeve agro-industriale. Në energjetike janë kontraktuar dhe po ndërtohen 80 HEC-e lokale me fuqi 290 MGË dhe prodhim e energjie 1400 GËh me perspektive punësimi mbi 5000 punonjës. Numri i të punësuarve në 8 vjet ka arritur në 9000 persona në 4 vitet që vijnë do të shkojë deri në 18 mijë persona. Numri i bizneseve është rritur me 1210 biznese duke arritur në 3140 biznese nga 1930 në vitin 2005. Disa rrugë kryesore të ndërtuar në Dibër: Nisi të ndërtohet rruga e Arbrit (ndërtuar 32 km gjer tek Ura e Vashës), rruga Kukës – Peshkopi, rruga Dibër – Librazhd në rindërtim e sipër, rruga Rrëshen Urakë dhe rruga Milot – Bulqizë (rikonstruksion) po e shëndrrojnë Dibrën në qendër rajonale. Më konkretisht rruga Kukës- Peshkopi është 64 km, Peshkopi – Librazhd 58km, Urë e Cerenecit – Bllatë 17 km, Burrel – Klos – Bulqizë – Maqellarë 61 km, Shkopet – Ulëz – Burrel 20 km, Grykë e Gobenit – Përroi Kapsit- Sllovë 22 km, Urakë – Ure e Shoshajve 13 km, Vlashë – Vasi 12 km, Urë e matit – Lis 9 km, Peshkopi – Zerqan 6.5 km etj​.

Si ju duket lista e kundërshtarëve politikë dhe a kanë ata moral të dalin sërish në fushatë sot për të ripremtuar ato që nuk i realizuan për 4 vite?

Në fakt nuk dua aspak të merrem personalisht me kundërshtarët ose rivalët në garën për deputet në Dibër, për faktin se përveçse janë përfaqësues të një partie, të një koalicioni mashtrues që vijnë para shqiptarëve me zero bilanc, kanë paturpësinë të ripremtojnë sërish. Kandidatët e PD-së kanë krejt të tjerë emra nga ato që ishin para dibranësh për t’u marrë votën në vitin 2013. Fakti që asnjëri prej deputetëve aktual të PS-së që ende përfaqësojnë Dibrën në Kuvend, nuk është konfirmuar në listë ky është një tregues i qartë se as ata vet dhe as Rama nuk kanë se çfarë t’u thonë më dibranëve dhe ndihen të dështuar para tyre.

Një koment juaji i shkurtër për qeverisjen e Edi Ramës. Si do ta cilësonit?

Në pyetjet paraardhëse kam mundur të prek thuajse pjesën më të madhe të dështimet e Rilindjes dhe Edi Ramës si kryeministër. Nuk kam prekur çdo premtim të Rilindjes dhënë në 2013 pasi dibranët dhe shqiptarët janë dëshmitarët më të mirë, por me duhet të them se në 4 vjet kjo qeveri nuk ka një premtim të mbajtur!. Kryeministri në çdo takim që shkon merret me barcaleta sepse nuk ka çfarë t’u thotë shqiptarëve duke mos pasur punë të kryera. E pasi i bën me qesh ato pak socialistë që i shkojnë në takim thotë fjalinë standard, “Ne do bëjmë shtet”, sikur e ka mbajtur njeri ta bëjë deri më tani, pasi në fakt shtet vetëm ndaj fukarenjve ka bërë!. E për ta mbyll Rama sërish premton, premton premton… e sikur këtë mandat asgjë nuk realizon.

Cili është mesazhi që Xhemal Gjunkshi ka për zgjedhësit?

U bëj thirrje dibranëve që reflektojnë mbi platformat politike të partive politike, të mos mashtrohen sërish, të mos blihen, por të votojnë për të ardhmen dhe fëmijëve të tyre. Askush më mirë se Partia Demokratike, parti e proceseve integruese të vendit, forca politike që rrëzoi diktaturën, futi Shqipërinë në KE, nisi procesin e anëtarësimit në BE, liberalizoi vizat, anëtarësoi Shqipërinë në NATO, realizoi mjaft reforma të rëndësishme në vend, ishte makineria e punës ku u investua në mijëra kilometra rrugë mes tyre vepra madhore, nuk mund t’i dal më mirë zot fatit të tyre, fëmijëve dhe të afërmeve të tyre. Dibranët të votojnë PD, numrin 6 në fletën e votimit për një Dibër më të mirë, më të zhvilluar, për një të ardhme të sigurt, për Rrugën e Arbrit, për Shqipërinë ne BE. Nesër si deputet i PD, si pjesë e ekipit Basha nuk do tu zhgënjej.