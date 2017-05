Zbardhen emrat e qeverisë teknike – propozimet, që nga bota akademike, deri tek ajo ushtarake

Ministrat e rinj që vijnë si propozime nga Partia Demokratike janë prova se si respektohet karriera intelektuale dhe se si nuk keqpërdoret besimi i publikut për interesa ngushtësisht partiake. Në krye të Ministrisë së Brendshme propozohet ish-komandanti i trupave tona në Afganistan, Dritan Demiraj, kurse tek Drejtësia, eksperti Gazmend Bardhi. Shëndetësia i besohet Arben Beqirit, ndërkohë që zv/kryeministre propozohet Ledina Mandia. Për Financat, Arsimin dhe Çështjet Sociale, propozimet janë femra; përkatësisht Helga Vukaj, Mirela Karabino dhe Zhuljeta Kërtusha

Seanca e jashtëzakonshme/Sot, Kuvendi miraton ministrat teknikë, komisionet e vettingut dhe kreun e KQZ-së

Edi Rama dhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takuan sërish ditën e djeshme pas dy takimeve, ku u finalizua marrëveshja konsensuale për zgjidhjen e krizës politike. Takimi i djeshëm zgjati rreth 45 minuta dhe u zhvillua në ambientet e Pallatit të Kongreseve. Fokusi i diskutimeve mes palëve ishin emrat e ministrave teknikë të propozuar nga opozita, të cilët do të dekretohen në seancën e jashtëzakonshme parlamentare të ditës së sotme, ku do të votohet edhe Vettingu. Marrëveshja PS-PD përcakton se opozita do të marrë 6 ministri, postin e zv/Kryeministrit dhe disa drejtori të rëndësishme, por emrat e propozuar kanë nevojë për aprovimin e kryeministrit Rama. Ministrat e rinj që vijnë si propozime nga Partia Demokratike janë prova se si respektohet karriera intelektuale dhe se si nuk keqpërdoret besimi i publikut për interesa ngushtësisht partiake. Në krye të Ministrisë së Brendshme propozohet ish-komandanti i trupave tona në Afganistan, Dritan Demiraj, kurse tek Drejtësia, eksperti Gazmend Bardhi. Shëndetësia i besohet Arben Beqirit, ndërkohë që zv/kryeministre propozohet Ledina Mandia. Për Financat, Arsimin dhe Çështjet Sociale, propozimet janë femra; përkatësisht Helga Vukaj, Mirela Karabino dhe Zhuljeta Kërtusha.

Dy liderët politikë nuk u prononcuan në përfundim të takimit, por pavarësisht kësaj në media u publikuan menjëherë emrat e atyre që pritet të jenë anëtarët e rinj të kabinetit qeveritar. Gjithashtu në media janë zbardhur edhe emrat e propozuar nga PD, për të marrë drejtimin e zyrës së Avokatit të Popullit dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Emrat e propozuar nga PD:

Ledina Mandia – Zv/kryeministria

Dritan Demiraj – Ministria e Brendshme

Helga Vukaj – Ministria e Financave

Gazmend Bardhi – Ministria e Drejtësisë

Mirela Karabino – Ministria e Arsimit dhe Sporteve

Zhulieta Kërtusha – Ministria e Çështjeve Sociale dhe Rinisë

Arben Beqiri – Ministria e Shëndetësisë

Klement Zguri – Kreu i ri i KQZ-së

Erinda Ballanca- Avokate e Popullit

Seanca e jashtëzakonshme/Sot, Kuvendi miraton ministrat teknik, komisionet e vettingut dhe kreun e KQZ-së/ Pas kërkesës së Edi Ramës, Kuvendi do të mblidhet në seancë të jashtëzakonshme pasditen e sotme, në orën 18.00, për të shkarkuar Ministrat aktual dhe për të miratuar në vend te tyre Ministrat teknik të propozuar nga Partia Demokratike. Rendi i ditës i kësaj seance do të përmbajë diskutimin dhe votimin e çështjeve për vënien në zbatim të marrëveshjes politike të datës 18 maj 2017, mes kreut të Partisë Socialiste, Edi Rama dhe kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Ndërkohe parlamenti do të miratojë edhe një paketë ligjore në funksion të reformës zgjedhore. Ndryshime do të ketë në kodin penal, ku do ashpërsohen nenet për krimin zgjedhor, gjithashtu do të ndryshohet ligji për partitë politike, dispozitat që lidhen me financimet dhe reklamat në fushatë. Parlamenti në seancën e jashtëzakonshme do të miratojë dhe anëtarët e pakicës pakicës parlamentare në 3 komisionet “ad hoc” të vettingut. Ndërkohe në seancën e sotme, në bazë të marrëveshjes politike, do të zgjidhet dhe kryetarit i ri i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që do të jetë propozim i opozitës. Partia Demokratike është në fazën e konsultimit të emrave teknik që do të zënë vend në kabinetin qeveritar, por dhe drejtorëve të disa drejtorive. “Bazuar në nenin 74 të Kushtetutës dhe në nenin 42 të Rregullores së Kuvendit, Kryeministri i Republikës së Shqipërisë z. Edi Rama, i ka drejtuar Kuvendit një kërkesë të motivuar me shkrim për thirrjen e Kuvendit në sesion të jashtëzakonshëm. Kërkesa ka përcaktuar që thirrja e Kuvendit në sesion të jashtëzakonshëm të zhvillohet ditën e hënë, më datë 22 maj 2017, në orën 18.00. Rendi i ditës i seancës plenare do të përmbajë diskutimin dhe votimin e çështjeve për vënien në zbatim të Marrëveshjes Politike të datës 18 maj 2017, lidhur me: -Votimin e dekreteve të Presidentit të Republikës për lirim dhe emërim të zëvendëskryeministrit dhe të 6 ministrave;-Shqyrtimin dhe miratimin e paketës ligjore që ka lidhje me reformën zgjedhore;-Miratimin e anëtarëve të pakicës parlamentare në 3 komisionet ad hoc të vettingut, si dhe caktimin e zëvendësuesve;-Zgjedhjen e Kryetarit dhe një anëtari të KQZ-së. Në përputhje me Rregulloren e Kuvendit dhe afatet e parashikuara në të, Kryetari i Kuvendit do të nxjerrë urdhrin për mbledhjen e Kuvendit në sesion të jashtëzakonshëm dhe do të publikojë rendin e ditës”, thuhet në njoftimin e Kuvendit.