Zbardhet dokumenti/ Rama ‘thikë pas shpine’ sigurisë kombëtare, votoi kundër NATO-s ditën e zgjedhjes së presidentit të SHBA

Ish-kryeministri Berisha: “Pasi fitoi Donald Trump, në datën 20 dhjetor, Shqipëria voton kundër strategjisë së NATO-s. Shqipëria voton kundër kërkesës së aleatit tonë kryesor sepse “ne duhet t’i prishim marrëdhëniet” me aleatin tonë kryesor”

Ish-Kryeministri Sali Berisha gjatë fjalës së mbajtur ditën e djeshme në foltoren e Kuvendit, ka paraqitur një provë të asaj që ai e cilësoi si “thikë pas shpine” për sigurisë kombëtare nga ana e kryeministrit Edi Rama dhe që konsiston në votimin kundër të Shqipërisë në NATO, pikërisht në ditën kur fitoi zgjedhjet në SHBA, Presidenti i ri Donald Trump. Berisha bëri publik një dokument të Aleancës së Atlantikut të Veriut, që sipas tij nuk është i klasifikuar, por i shpërndarë dhe midis të tjerash shtoi se bazuar në këtë dokument, që mban datën 20 tetor në komitetin e parë të OKB-së, Shqipëria votoi pro direktivës së NATO-s, votoi siç e kërkon aleatit i saj kryesor.

“Në samitin e Varshavës NATO riafirmon shkurajimin e bazuar në një përzierje të përshtatshme të kapaciteteve mbrojtëse nukleare dhe konvencionale raketore dhe kjo mbetet shtyllë kryesore, element kryesor i strategjisë së përgjithshme të NATO-së për sa kohë armët nukleare të ekzistojnë. NATO-ja do të mbetet aleancë nukleare. Për këtë arsye, ne e ndjejmë se përpjekjet për të negociuar në mënyrë imediate një ndalim të armëve nukleare apo për të delegjitimizuar shkurajimin nuklerar, janë themelisht në kundërshtim me NATO-n, themelisht në kundërshtim me politikat bazë të NATO, mbi diferencën dhe interesat që ne ndajmë për sigurinë”, shkruhej në dokumentin e bërë publik nga ish-kryeministri Berisha në Parlament. Duke iu drejtuar deputetit të Partisë Socialiste, Pandeli Majko, ish-kryeministri kërkoi llogari dhe marrje të përgjegjësive se përse në komitetin e dytë vota e Shqipërisë u tjetërsua dhe vendio ynë doli kundër aleatit kryesor, gjë që rrezikon marrëdhëniet e shëndetshme që shteti ynë ka ndërtuar me SHBA-të. Sipas Berishës ajo e 20 dhjetorit ka qenë një votë kundër Presidentit të ri të SHBA-ve, Donald Trump dhe është një lëvizje e frymëzuar nga inatet personale të Edi Ramës, por njëkohësisht shërben për të kuptuar se kryeministri aktual po minon sigurinë kombëtare falë lidhjeve të mundshme me Teheranin.“Pasi fitoi Donald Trump, në datën 20 dhjetor, Shqipëria voton kundër!!! Kundër strategjisë së NATO-s!!! Shqipëria voton kundër kërkesës së aleatit tonë kryesor sepse “ne duhet t’i prishim marrëdhëniet” me aleatin tonë kryesor! Nuk po them se ne kemi shkelur me të dyja këmbët angazhimet tona ndaj NATO-s, siç është buxheti, por të votosh kundër asaj që kërkojnë shtete si Franca dhe Britania e Madhe, fuqi nukleare, a nuk është kjo thikë në interesin e sigurisë kombëtare?! Kush i drejton këta? Nga kush frymëzohen këta?! Nga Teherani? Apo kthehen mbrapsht tek etërit e tyre?!”, u shpreh ish-kryeministri. Ish-kreu i ekzekutivit për dy mandate rradhazi vijoi më tej denoncimin e tij për këtë votë kundër aleatëve euro-atlantikë duke e lidhur me mungesën e një urimi zyrtar të kryeministrit Edi Rama për Presidentin Donald Trump, por edhe më lidhjet e fshehta të Ramës me biznesmenin George Soros. Sipas Berishës Rama ka shitur interesin kombëtar dhe vota kundër më 20 tetor ishte një sinjal jashtëzakonisht negativ që sipas ish-kryeministrit tregon dëshirën e alenacës së qelbësirave për të pridhur marrëdhëniet me SHBA-në. “A mund të ndodhë që Shefi i Ekzekutivit të Shqipërisë të mos t’i dërgojë urim, Shefit Ekzekutiv të SHBA-së?! I çon Presidentit urim, detyrimisht i çon dhe Kryeministrit. Por kur bëhesh një pinjoll i Sorosit, kur shet çdo interes… A nuk është kjo një shkelje madhore e interesit kombëtar, e sigurisë kombëtare, një përpjekje flagrante për të dëmtuar marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SHBA?! Votoi kundër për t’u dhënë një sinjal jashtëzakonisht negativ! Unë edhe herë të tjera e kam thënë dhe e theksoj se kjo shumicë qelbësirash shkoi para se të vinte në pushtet, në Stamboll! Dhe mori aty një libër të mikut tim Davutoglu, një akademik brilant, që ka si thelb, “zero probleme me fqinjët. Shikoj unë këtu në program, ‘zero probleme me fqinjët’!Po zero problem mund të thonë SHBA-të, e tha dhe Turqia që ç’është e vërteta i doli për hundësh. Ja që na dolën dhe këta. Po ç’zero problem?! Po ti je i shpërndarë, për fatin tragjik të historisë tënde, ti jeton kudo! Ja ç’ndodhi në Kumanovë, ja ç’ndodh në Preshevë apo Veri të Kosovës. Si e paske ti këtë zero problem me fqinjët, kur ti ke detyrime ndërkombëtare ndaj tyre, me traktate ndërkombëtare ndaj tyre! E si janë sot problemet? Më keq se asnjëherë. Lëri ato që janë hapur dy zyra, po s’ke marrë një projekt. Mos përmëndni projektet e mia. S’kam asnjë xhelozi, por linjat e interkonjeksionit qoftë me Kosovën e qoftë me Maqedoninë janë absolutisht të dokumentuara të iniciuara nga ne, e tenderuar, e prishur dhe tenderuar për së dyti. Po rrugët e tjera i kanë marrë të tjerët, si korridorin blu. A di të më thuash se ç’është korridori blu? Një vizatim në det i një njeriu, i cili nuk njeh asnjë kufi për të gënjyer dhe mashtruar. Kur lexoj dhe për “korridorin e gjelbër”. A e dini se cili është korridori gjelbër? Shpiku gjëra të cilat nuk ekzistojnë. Po ku janë tani? Asgjëkundi. Po merr hekurudhën Tiranë – Prishtinë, apo Milot -Prizren, po more atë një mijë herë faleminderit thuaju se bëhet një gjë shumë e madhe. Ju morët zyra. Nuk them se ka gjë të keqe, por çfarë japin?! Ne na duhen projekte. Por nëse themi të tjerët të marrin projektet kurse ne zyrat atëherë ato janë pemë pa kokrra”, deklaroi ish-kryeministri Berisha.