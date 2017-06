Zëdhënësja e PD kujton se shumë nga kritikët punuan kundër PD-së në zgjedhje

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ditët e fundit është gjendur në ballë të kritikave që vijnë nga anëtarë të kësaj force politike, pavarësisht se mori përsipër përgjegjësitë për humbjen e zgjedhjeve të 25 qershorit dhe në respektim të plotë të statutit të partisë i hapi rrugë procesit zgjedhor nga ku më 22 korrik do të dalë kryetari i ri i PD. Ndërkohë që zërat kundër po përpiqen të fryjnë edhe më tepër situatën e tensionuar brenda kapmit blu, në krah të kryetarit që zgjodhi të ngrinte funksionet e tij në parti po rreshtohen çdo ditë emra të rëndësishëm, që mbi të gjitha argumentojnë se në këto moment Partia Demokratike, struktura dhe anëtarët e saj duhet të bashkohen, të analizojnë humbjen dhe gjithsecili të mbajë përgjegjësi personale për rezultatin zhgënjyes të 25 qershorit. Ditën e djeshme ka qenë zëdhënësja e PD-së, njëkohësisht anëtarja e kryesisë, Ina Zhupa, e cila u është përgjigjur kritikëve të Lulzim Bashës, duke theksuar edhe njëherë se fryma e përçarjes që po prodhon “skuadra e humbësve”, të cilët u fshehën pas dorëheqjes dhe marrjes së përgjegjësive nga lideri historik Sali Berisha në 2013, nuk ndihmon në ri ngritjen e Partisë Demokratike por në përkeqësimin e pozitave të saj. Sipas Zhupës shumë prej kritikëve të sotëm të Bashës, kanë punuar që Partia Demokratike të përfundojë në këtë farë derexheje, ku rezultatin katastrofik po përpiqen t’ia faturojnë vetëm kryetarit aktual. Në postimin e saj në Facebook, Zhupa i kujton kritikëve të sotëm të Bashës të gjithë rrugëtimin e PD drejt zgjedhjeve të 25 qershorit, ku Lulzim Basha punoi në maksimumin e tij për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme, pa policinë e krimit dhe drogës, pa influencën keqdashëse të administratës së Nikollës dhe Beqjes e mbi të gjitha iu paraqiti shqiptarëve të vetmin program për një ekonomi më të fortë e një të nesërme më të sigurt.

Postimi i Ina Zhupës:Gjithë anëtarët e PD duhet të kenë një qëllim të përbashkët fitoren e kësaj force për të qeverisur vendin. Nisur nga kjo kushdo ka të drejtën të bëj analizën e tij se përse humbëm këto zgjedhje parlamentare, por pa harruar premisën që duhet të ketë dashur fitoren e partisë së tij. Në të kundërt nëse do donin humbjen, do punonin për humbjen, nuk do mobilizoheshin për fitoren nuk kanë nevojë të kërkojnë arsye më shumë për humbjen sesa tek vetja e tyre. Futem tek ata njerëz që kam bërë opozitë aktive me zë dhe figurë, në çdo medium dhe mundësi përballë pushtetit të Rilindjes. Dhe mendoj se vetëm ky fakt dhe asnjë pozicion tjetër politik brenda partisë më mjafton për të thënë arsyet që gjykoj pse humbëm. Do kisha preferuar që ky debat të bëhej brenda strukturave të partisë, mos ishim të detyruar të jepnim spektakël të panevojshëm por meqë u hap loja kështu, le ti përshtatemi. Duke mos besuar që kam monopolin e të vërtetës dhe duke respektuar lirinë e gjithë atyre që janë kundër po ju shtroj këto pyetje: Kush nga ju beson se paratë të pista të narko-shtetit që krijoj Rama dhe e pranoj gjithë bota nuk do të ndikonin në zgjedhje? Kush nga ju beson se kriminelët dhe mbështetësit e tyre nuk u përfshin në zgjedhje? Kush nga ju beson se policia e shtetit nuk ishte në presion, edhe të hapur biles të thirrjeve të kryeministrit që u detyrua të tërhiqej nga halli?Kush nga ju beson se blerja e votës nuk ka funksionuar si një mekanizëm i garantimit të votës? Kush nga ju beson se varfëria nuk është ulur këmbëkryq në shtëpitë e shqiptarëve?Nëse dikush i beson këto atëherë ka gjithë të drejtën e botës të thotë që Basha është fajtori për humbjen tonë. Nëse nuk i beson këto atëherë le të mos përdorin inatet dhe qejf mbetjet personale për të sulmuar një individ. Ndoshta reflektimi për humbësit dhe humbjen duhet të fillonte që në 2013 që mos fshihej dot askush pas dorëheqjes së liderit historik Sali Berisha. Në këtë mënyrë humbësit nuk do të thërrisnin dot më gjeni humbësit. Si anëtare e kryesisë mund të them që askush pa përjashtim, në mbledhjet e kryesisë, nuk mohonte fuqinë e parasë së drogës dhe krimit që mbante me vete Edi Rama. Po ashtu edhe grupi parlamentar ngrinte shqetësimin se me këtë pushtet që kishte Rama dhe Meta nuk do na ngelej gjë tjetër veçse të prisnim sa mandate do kishte dëshirë të na linte Rama. E nëse kujtesa nuk ju ka lënë bashkë udhëtarët e mi demokrat atëherë më thoni: A ishte Lulzim Basha ai që luftoj bashkë me demokratët për ligjin e dekriminalizimit? Pa të cilin sot do kishte dhjetëfish më shumë presion dhe kriminel me pushtet në parlament. A ishte Lulzim Basha ai që luftoj bashkë me demokratët për të kthyer gjithë vëmendjen ndërkombëtare se droga ishte masive në vend derisa u kthye në problem e pranuar nga vetë qeveria e ndërkombëtarët? Pa të sot do kishim dhjetëfish më shumë mundësi që jo vetëm këto zgjedhje por edhe për 15 vitet e ardhshme të ishin të kapura. A ishte Lulzim Basha me aksionin e tij politik bashkë me demokratët, në çadrën e lirisë që detyroi Ramën të hiqte gjysmë e qeverisë? Me një ministër si Saimir Tahiri do e kishe policinë dhjetëfish më shumë në fushatë, me një ministër si Ilir Beqja do i kishe mjekët dhjetëfish më shumë në fushatë, me një ministër si Lindita Nikolla do i kishe mësuesit dhjetëfish më shumë në fushatë. A ishte Lulzim Basha që bashkë me demokratët paraqitën një program, biles të vetmin program në këtë fushatë, të konsultuar me ekspert gjerman dhe amerikanë dhe një plan konkret për zhvillimin e ekonomisë? Pa këtë fitorja do ishte edhe më e largët. Këto janë arritjet e tij dhe tonat, se jemi mësuar që sukseset i ndajmë bashkë. Ndërsa humbjen duam t’ja faturojmë vetëm atij. Por këto arritje nuk mund të zhduknin me shkop magjik gjithë planin, paratë, kriminelët dhe drogën e Edi Ramës. A mund të bënim ne demokratët gjëra më mirë në këtë fushatë? Patjetër që po. A mund të bënte Basha gjëra më mirë në këtë fushatë? Patjetër që po. Të kërkosh përmirësime dhe reflektime në funksion të fitores është gjëja më normale. Të hedh rrufe, me qëllim vetëm për të zënë poshtë kryetarin e partisë që ri ngriti shpresën e demokratëve, që ju dha një projekt shqiptarëve nuk është të kërkosh fitoren. Ka gjëra më të këqija sesa humbja e zgjedhjeve, gjëja më e keqe është të humbësh besimin tek ajo që bën, tek projekti që ke dhe mos t’ju thuash njerëzve të vërtetën. Lulzim Basha nuk ka bërë asnjërën nga këto. Ka bërë një fushatë me një projekt që kemi besuar ne dhe e beson ai dhe ju ka thënë qytetarëve të vërtetën.