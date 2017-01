Zgjedhjet në rrezik/Bylykbashi: Edvin Rama i futi plumbin ballit Reformës Zgjedhore  

Edi Rama vendosi veton në Komisionin e Reformës zgjedhore kundër votimit elektronik, duke vrarë kështu reformën. Bashkëkryetari demokrat i komisionit, Oerd Bylykbashi tha se maxhoranca i futi plumbin ballit reformës. “Me veton e sotme Partia Socialiste praktikisht ka vrarë Reformën Zgjedhore. Votimi elektronik, identifikimi elektronik i zgjedhësve me shenjën e gishtit dhe numërimi i votave në mënyrë elektronike është thelbi i reformës zgjedhore për zgjedhje të lira dhe të ndershme”, u shpreh Oerd Bylykbashi pas mbledhjes së Komisionit. Votimi elektronik dhe numërimi elektronik largon partiakët dhe militantët nga procesi i numërimit dhe rezultati i zgjedhjeve del menjëherë dhe i pa manipuluar. Votimi dhe identifikimi elektronik i votuesve me shenjat e gishtit, shmang votimin me karta falso apo votimin disa herë të të njëjtëve persona, apo mbledhjen/blerjen e kartave te identitetit, që zgjedhësi të mos mundet të votojë. Votimi elektronik bën të mundur që çdokush të votojë, dhe askush të mos votojë në emër të dikujt tjetër. Numërimi elektronik shmang futjen e duarve në kutinë e votave, shmang presionin dhe blerjen që i bëhet votës përmes mjeteve të identifikimit.“Ky është thelbi i reformës zgjedhore, së bashku me dekriminalizimin dhe financimin e partive”, tha zoti Bylykbashi. Pa votimin elektronik nuk ka reformë zgjedhore, ajo kthehet në një farsë, theksoi ai.

Mediu: Vota elektronike e vetmja mundësi për të shpëtuar zgjedhjet/ Me sistemin elektronik të identifikimit të zgjedhësve, votimit dhe numërimit elektronik, synohet të shmanget çdo formë e manipulimit të procesit zgjedhor. Kur pak muaj na ndajnë na mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, vijojnë diskutimet për implementimin e kësaj teknologjie. Në rubrikën “Opinion” në “News 24”, kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu tha se identifikimi elektronik i votuesve është i rëndësishëm për të shmangur ndërhyrjen e krimit në këtë proces. Mediu përmendi situata ku persona të caktuar kanë marrë kartat e identitetit të votuesve, duke i detyruar të votojnë për një forcë politike. Apo edhe votimet e dyfishta apo më shumë nga i njëjti person. Ndërsa me identifikimin elektronik, votimi realizohet me shenjën e gishtave, gjë që shmang manipulimin. Sakaq, Mediu ka vënë theksin edhe tek rëndësia e votimit elektronik, dhe numërimit elektronik të votës, duke u shprehur se mund të implementohet teknologjia e ndonjë vendi të zhvilluar europian, së bashku edhe me asistencë konkrete të ofruar nga ata. Kreu i PR ka shprehur edhe qëndrimin e tij, sa i takon “vetos” së PS sipas tij për këtë proces, duke e cilësuar një hap negativ. Duke u shprehur se mazhoranca aktuale tregon mungesë të vullnetit politik për realizimin e reformës zgjedhore, Mediu tha se procesi po vonohet qëllimisht.