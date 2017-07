“Zgjidhja”: Rama po përdor legjislacionin e BE për të justifikuar planin e kthimit të Shqipërisë në hambar plehrash  

Deklarata e Edi Ramës në median “France24”, që tregoi vullnetin e sëmurë të kryeministrit për t’i dalë edhe njëherë garant firmës për sjelljen e plehrave në Shqipëri, madje duke mos marrë parasysh faktin se ky ligj nuk përbën një kërkesë të Bashkimit Europian, është përcjellë me shqetësim të madh në vend. Për këtë deklaratë shokuese ka reaguar edhe Partia Zgjidhja e ish mikut të afërt të Ramës, Koço Kokëdhima duke akuzuar kryeministrin, se kërkon ti hapë rrugë importit të mbetjeve, duke e justifikuar këtë të keqe që synon t’i bëjë peshqesh shqiptarëve me përdorimin e legjislacionit europian. Në deklaratë theksohet se institucionet europiane e kanë bërë të qartë se Shqipëria nuk gëzon infrastrukturën e nevojshme për të realizuar riciklimin e mbetjeve të importuara. “Pa bërë ende betimin para Kuvendit, pa mbajtur ende fjalimin e politikave publike që do të zhvillojë gjatë mandatit të dytë, dhe pa shpallur ende qeverinë e re, kryeministri Rama, ka nxitim në formë makthi, si t’i hapë rrugë importit të plehrave. Me kokën e tij, pa pyetur njeri, me një përbuzje të pashoq për opinionin publik vendas, ai ia rezervoi një stacioni të huaj televiziv, vendimin më delikat që mund të merret në Shqipëri në lidhje me importin e plehrave. Zgjidhja denoncon orvatjet e kryeministrit për ta justifikuar importin e mbetjeve me legjislacionin europian. Komisioni Europian është shprehur se Shqipëria nuk e ka infrastrukturën e nevojshme për monitorimin, kontrollin dhe raportimin e mbetjeve të importuara. Rama ende nuk ka marrë rezultatin e hetimit mbi mijëra tonelatat e plehrave të rrezikshme që kanë hyrë nga Durrësi për gjoja tranzit në Maqedoni dhe që s’kanë dalë kurrë nga territori shqiptar. Atij s’i interesojnë këto hetime, po ku të groposë helmet e huaja në tokën tonë”, thuhet në deklaratën e partisë “Zgjidhja”.

Rama lajmëron rikthimin e ligjit të plehrave, ndërkohë që Lushnja helmohet nga djegia që i bëhet mbetjeve urbane/ Banorët e qytetit të Lushnjes janë alarmuar ditët e fundit prej reve të mëdha të tymit asfiksues, që burojnë prej zjarreve në fushën ku asgjësohen mbetjet urbane të qytetit e rrethinave. Pamjet që vijnë nga qyteti i Lushnjes, tregojnë skena makabriteti, teksa retë e mëdha të tymit kanë paralizuar jetën e njerëzve. Banorët e lagjes 18 Tetori, ku dhe alarmi është më i madh, kanë treguar për mediat se çdo ditë njoftojnë zjarrfikset për zjarret që bien në fushën e mbetjeve, por mungon reagimi nga këto instanca zyrtare, duke i shtyrë ata që të largohen nga shtëpitë e tyre. Në këtë skaj të qytetit mbërrijnë çdo ditë kamionët e ngarkuar me mbetjet urbane, të cilat sapo shkarkohen digjen duke çliruar sasi alarmante të gazit karbonik në atmosferë. Rreth pesë mijë qytetarë jetojnë mes gazrave helmues, ndërsa bashkia e cila është përgjegjëse për një situatë të tillë, nuk ka ofruar asnjëherë zgjidhje për problemin. Policia nuk ka mundur të gjejë autorët e kësaj katastrofe urbane, ndërsa në qytet thuhet se zjarri vendoset për të hapur vend për mbetjet e përditëshme të qytetit. Lushnja vuan mungesën e një impianti të riciklimit të plehrave, ndërsa prej disa muajsh vijon diegja e qindra tonelatave mbetje urbane. Alarmi që vjen nga Lushnja nuk përbën aspak shqetësim për kryeminstrin e vendit, i cili vetëm tre ditë më parë zgjodhi një media prestigjoze ndërkombëtare për t’i kujtuar shqiptarëve që e votuan se makthi i plehrave nuk ka përfunduar ende. Rama dukej i pa shqetësuar, sepse e ka të qartë që luksin e të pasurit të timonit qeverisës për vete do ta përdor për ta shndërruar Shqipërinë në një hambar të plehrave të Europës, pavarësisht se votimi i ligjit të mbetjeve nuk përbën një kërkesë të BE-së. Teksa qytetarët lushnjarë e mijëra shqiptarë të tjerë vuajnë çdo ditë mungesën e impianteve të riciklimit të plehrave vendase, “lartmadhëria” e tij Edvin e ka vendosur që ta helmojë popullin edhe me plehrat e gjithë Europës, sepse kështu e kërkojnë marrëveshjet miliarda dollarëshe që ai ka firmosur me mafian ndërkombëtare plehrave.