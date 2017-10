Zjarri i Shkozës dhe prushi i revoltës

Përplasja dhe vendosmëria e banorëve të Shkozës për të mos iu nënshtruar dhunën së tmerrshme të qeverisë e ka burimin tek mashtrimi parazgjedhor i Edi Ramës. Klima e pashpresë e pas25 qershorit ka sjellë një moment reflektimi mbarëkombëtar dhe qeveria e re e Edi Ramës pritet të përballet me një revoltë të përditshme, sepse ajo është e vetmja rrugë për të ndalur dorën e abuzimit dhe pashpirtësinë e klikës që ka ardhur në pushtet

Basha:Rama po godet banorët e Shkozës si pushtues, të ndalet dhuna policore dhe shembja e banesave

Deklarata/Duma: “Banesat janë në proces legalizimi, shteti po i përjashton në bllok sepse nuk do të paguajë shpronësimin”

Teksa po mbushet plot një javë nga dita kur forcat e policisë zbarkuan në periferi të Tiranës, në zonën e shkozës, për të nxjerrë nga banesat 153 familje, të cilat preken nga projekti i rehabilimit të lumit Lana, duket se situata është më e tensionuar se kurrë më parë. Pas dy protestave të banorëve të zonës, ditën e djeshme në orën 8:00 policia zbarkoi sërish në shkozë duke rrethuar të gjithë lagjen, ndërsa banorët u penguan që të dilnin nga shtëpitë për të parandaluar një protestë masive. Në fakt, burimi i kësaj situate mjaft të tensionuar është tek mashtrimi parazgjedhor i Edi Ramës. Banorët u mashtruan gjatë fushatës zgjedhore me premtimet e Edvinit dhe deputetëve të tij se do të merrnin certifikatën e legalizimit. Ndërsa tani që mori tepsinë e pushtetit po i godet ato familje pa pikë mëshire si pushtues. Ditën e djeshme në mënyrë mjaft agresive, fadromat e INUK duke shfrytëzuar gjendjen e krijuar nisën prishjen e një nga banesave. Qeveria e kërbaçit, e cila me anë të një mashtrimi e shmangu për disa ditë përplasjen masive të banorëve me policinë, dje i preu ata për të dytën herë në besë. Dyshja Rama-Veliaj pak ditë më parë përdorën deputeten e zonës Elona Gjebrea për të vënë në zbatim skemën e tyre, duke e urdhëruar që nëpërmjet një postimi në Facebook të premtonte ngritjen e një grupi ndërinstitucional që do të punonte për një marrëveshje me banorët. Qytetarët i besuan deputetes socialiste dhe i ndalën protestat e tyre, duke rënë pre e lojës së shëmtuar, pasi puna për shembjen e banesave të tyre do të vazhdojë siç Edi Rama e tha në postimin e tij, pa marrjen përsipër të asnjë përgjegjësie nga qeveria që do t’i nxjerrë në mesë të katër rrugëve. Dje bashkë me policinë në Shkozë, Rama kishte dërguar dhe forcat speciale, ndërsa ardhja e tyre ka qenë e papritur për banorët të cilët ishin duke pritur të enjten për të bërë një marrëveshje me shtetin. Osman Hysa, një i moshuar, deklaroi për mediat se asnjëri prej tyre nuk ka pasur dijeni për nisjen e shembjeve sot. “Nuk kemi marrë asnjë letër, – tha ai. – Asnjë banor nuk ka marrë asnjë letër në dorë për prishjen e objekteve.” “Në orën 8 e gjysmë, forcat e policisë na shtynë nëpër shtëpia dhe na thanë se ne jemi në mbështetje të IKMT-së. Nga dita e protestës deri më sot kemi pasur një kontakt me deputeten e zonës, znj.Gjebrea e cila na vuri në gjumë duke na thënë nuk do të ndodhë asgjë. Turp! Po na sulmojnë nga të katër anët. Nuk e di si mund të sillet kështu shteti me banorët e tij. Nuk jemi njoftuar fare, që ditën e protestës deri më sot na kanë ardhur disa punonjës sociale e na thonë ç’ndihma doni. Po ne nuk jemi për ndihmë sociale sepse jemi në shtëpitë tona, disa që nga vitet ’60. Jemi të sulmuar sepse nuk e di cili është motivi i ardhjes së gjithë këtyre policëve. Le të vijnë e të na thonë se ne jemi qytetarët të nderuar dhe të na thonë dilni, se shtëpia juaj është shenjuar me të kuqe”, thekson më tej banori i zonës. Ajo çfarë ra në sy gjatë kësaj jave, ku çështja e banesave në Shkozë është zhvilluar me ritme të shpejta ishte zhdukja nga ekranet e kryebashkiakut të Tiranë, Erion Veliaj, i cili pak javë më parë teksa inspektonte fillimin e disa punimeve në zonën e re të Shkozës para rreth dy muajsh bilbiloste për premtime të mbajtura dhe me buzëqeshjen ironike në fytyrë takonte njerëz, të cilëve në fushatë iu kishte premtuar legalizimin e banesave, së bashku me Saimir Tahirin dhe Elona Gjebrenë. As Veliaj e as ndonjë deputet socialist i zonës nuk ndodhej në Shkozë ditën e djeshme . Kryetari i bashkisë Tiranë ndodhej në SHBA duke iu shmangur përballjes dhe përgjegjësive, ndërsa kishte dërguar aty policinë e dhunës për të zgjidhur çështjen. Tani nuk ka më fjalë të mirë si “në emër të së mirës publike të tërhiqen në avllitë e tyre për t’u siguruar që kemi rrugë dinjitoze”, “për devotshmërinë që kanë si qytetarë të mirë, sigurisht që meritojnë që edhe bashkia t’u përgjigjet me të njëjtën monedhë”, apo “kush votoi për punën, punë do të marrë”. Tani fjalët e bukura nuk pinë më ujë. Në përpjekjet për të gjetur një zgjidhje dhe ndoshta në mungesën e dëshirës për të mos e patur një të tillë nga shteti dhe pushteti lokal, këta dy të fundit kanë vendosur që çështjen ta zgjidhin me forcën e policisë. Sjellje kjo që ndryshon nga ajo e para fushatës, ku Veliaj dhe deputetët i takonin qytetarët derë më derë për t’i kërkuar votën. Tashmë mes funksionarit të shtetit qëndron policia. Andaj gjendemi në kushte të tilla ku klima e pashpresë e pas 25 qershorit ka sjellë moment reflektimi mbarëkombëtar dhe qeveria e re e Edi Ramës pritet të përballet me një revoltë të përditshme, sepse ajo është e vetmja rrugë për të ndalur dorën e abuzimit të klikës që ka ardhur në pushtet.