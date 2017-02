Zoti Rama, mos bëj strucin për çështjen “Llalla”

Me denoncimin e kreut të institucionit të akuzës se është vënë prej 18 muajsh nën shantazh dhe me zbardhjen e dokumenteve që konfirmojnë respektimin e kushtetutës nga ana e Adriatik Llallës, në procesin e emërimit të KED-së, Edi Rama po hesht, duke luajtur strucin dhe duke iu fshehur përgjegjësive të tij kushtetuese. Ai ka detyrimin të shprehet për denoncimin e Llallës dhe të bëjë transparencën e takimit të tij të djeshëm me ambasadorin e SHBA-së, Donald Lu

Teksa vendi është përfshirë nga një debat i zjarrtë lidhur me çështjen Lu-Llalla, kryeministri i vendit, Edi Rama është inegzistent. Një ditë më parë, Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla ka denoncuar shantazhet që i vijnë nga titullari i ambasadës së SHBA, për shkak të vendosmërisë për të çuar deri në fund hetimin për një sërë deputetësh të lidhur me persona të krimit të organizuar. Prokurori i Përgjithshëm në denoncimet e tij ka përmendur se ambasadori amerikan prej kohësh ka vijuar shantazhimin kundrejt institucionit të Prokurorit, ndërsa thekson se zanafilla ka nisur me çështjen Bankers, ku i është kërkuar Llallës, që të mos nisin hetimet për këtë kompani nafte. Siç duke kjo kompani e fuqishme që ka fituar qindra milion euro nga nëntoka shqiptare, nuk ka “mik të fortë” vetëm ambasadorin Lu. Në historinë e saj të dy viteve të fundit përfshihet hapur edhe Rama. Por, pas kësaj çështje, janë çështjet e reformimit të sistemit të drejtësisë ato, të cilat kanë ndezur edhe më shumë gjakrat, ndërsa diplomati i huaj sërish ka bllokuar punën e institucionit të Prokurorit të Përgjithshëm, konkretisht për përzgjedhjen e anëtarëve të KED. Rama për t’iu shmangur çështjes Balili dhe Këshillit të Sigurisë u strehua në Kosovë, si do ta anashkalojë këtë çështje sensitive për vendin?. Mos vallë ky debat është ndezur nga vet Rama, i cili qysh në krye të herës, kur nisi reforma në Drejtësi, bëri përpjekje të pandalshme për të pasur një drejtësi me gjyqtarë e prokurorë nga radhët e tij? Ramës i duhet të marr përgjegjësi, pasi jo në çdo çështje ku interesat e veta janë duke u cenuar, duhet të anashkalojë duke nxjerrë në skenë të tjerë lojtarë. Janë jo të paka rastet kur kryeministri është i përfshirë në afera e skandale mjaft të rënda, ndërsa kur i duhet të jap shpjegime, ai vetëm sa shpërfill me arrogancë. Ditën e djeshme, krye parlamentari Meta hodhi poshtë pretendimet e ambasadorit Lu se është hedhur poshtë konkurrenca dhe shorti lidhur me përzgjedhjen e anëtarëve të KED. Sipas Metës kriteret i plotësonin vetëm ata propozime që solli Llalla, duke konfirmuar s ky i fundit ka vepruar plotësisht sipas ligjit dhe rregullave. Pas këtij sqarimi të kryeparlamentarit bëhet e qartë se si u zgjodhën anëtarët e Këshillit të emërimeve. Bëhet gjithashtu e qartë se Prokuroria ka zbatuar ligjin.