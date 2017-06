Zv/kryeministrja Mandija: Kërkojmë bashkëpunim edhe nga ministrat jo-teknikë për ruajtjen e votës

Deklarata e Zv/kryeministres: “Jemi këtu për të garantuar një standard, i cili i vendos forcat politike në pozita të barabarta”

Zv.kryeministrja Ledina Mandija deklaroi se si drejtuese e task-forcës kërkon bashkëpunim edhe nga ministrat jo teknikë, pasi deri tani aktivë janë vetëm ministrat e rinj. Në një intervistë për ABC News, Mandija hodhi poshtë pretendimet për pezullime e shkarkime selektive, duke theksuar se kush verifikohet në shkelje të ligjit ka të njëjtin fat, i cilësdo forcë politike qoftë. “Të paktën nga informacione që kam deri tani sepse unë po pres informacione. Data e fundit ka qenë dita e djeshme sepse mbi bazën e atij informacioni do të realizohet edhe mbledhja e dytë për të bërë të ditur se ku do të orientohet rekomandimi për ministrat në vijim. Unë kam informacione se nga ministrat teknik janë bërë shkarkime të tilla. Di një rast të ministres Ekonomi që ka bërë shkarkimin e Drejtorit të Postës, por nuk jam në dijeni të rasteve të tjera të shkarkimeve deri më tani. Kryesisht pezullime dhe shkarkime janë bërë nga Ministri i Drejtësisë, Ministri i Arsimit, Ministri i Shëndetësisë. Në këto kushte kuptohet që kuadri ligjor do të zbatohet nga të gjithë ministrat e institucionet. Unë u bëj thirrje gjithë ministrive, drejtuesve të institucioneve që të bashkëpunojnë fuqishëm për të zbatuar ato detyra të lëna nga Task – Forca për të sjellë informacion në kohën e duhur, sepse në qoftë se informacioni nuk do të vijë në kohën e duhur do të dëmtohet edhe puna e Taks-Forcës për të vazhduar më tej dhe për ta bërë edhe më transparent procesin, i cili po vijon”, tha Mandija. Zv/kryeministrja hodhi poshtë pretendimet për pezullime e shkarkime selektive, duke theksuar se kush verifikohet në shkelje të ligjit ka të njëjtin fat, i cilësdo forcë politike qoftë. “Në gjithë këtë procedurë të iniciuar në radhë të parë nga ana ime dhe nga ana e ekipit që po punon nuk ka asnjë tendencë, as për të vënë në qendër të vëmendjes apo shënjestër një forcë të caktuar politike apo për të penalizuar persona të caktuar. Nuk ka një orientim në këtë drejtim, përkundrazi jemi këtu për të garantuar një standard, i cili i vendos forcat politike në pozita të barabarta. Dua ta përmend edhe njëherë, qytetarët shqiptarë kërkuan zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe pikërisht u arrit kjo marrëveshje mes palëve ku për të garantuar këtë të kishte edhe një rikompozim të qeverisjes duke futur disa ministra të tjerë në një qeverisje që ishte e majtë. Në këtë kuadër është operuar konform ligjit. Është Kodi Zgjedhor, dispozitat e ndryshuara të Kodit Penal, është ligji për partitë politike dhe gjithë ky kuadër ligjor është zbatuar gjatë kësaj periudhe duke marrë në konsideratë edhe një urdhër të Kryeministrit Rama të datës 11 maj 2017, i cili ka qenë i detyrueshëm për t’u zbatuar nga administrata shtetërore. Në këtë kuadër qytetarët kanë qenë të lirë që të dërgojnë informacione, ashtu si edhe subjektet politike. Këto informacione janë verifikuar, janë përpunuar nga ministrat përkatës apo titullarët e institucioneve të cilët kanë operuar më pas me marrjen e masave”, tha zv/kryeministrja.

Zv.kryeministrja-KQZ-së: Nuk pengojmë impenjimin e zyrtarëve si komisionerë në zgjedhje/Zv.kryeministrja Ledina Mandija ka reaguar pas shqetësimit të ngritur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për mospjesëmarrjen e të zgjedhurve si komisionerë për zgjedhjet e 25 qershorit në detyrat që i janë caktuar. Përmes një deklarate për mediat, nga zyra e zv.kryeministres theksohet se zyrtarët kanë të drejtë të angazhohet si komisionerë në KZAZ dhe KQV.“Asnjë pengesë për administratën nga ministrat teknikë, nuk pengojmë impenjimin e zyrtarëve si komisionerë”, – thuhet në deklaratën e shpërndarë nga zyra e shtypit e Ledina Mandisë.“Zyra e shtypit e zv/Kryeministres Ledina Mandija deklaron se, nuk ka asnjë pengesë nga ministrat teknik për angazhimin e punonjësve të administratës si komisionerë në nivele të ndryshme të administrimit në zgjedhje. Nisur nga një lajm se ministrat teknikë po bëhen pengesë për punonjësit, të cilët janë në marrëdhënie pune, si dhe janë të angazhuar edhe si komisionerë ne KZAZ sqaron se, jo vetëm nga ana e ministrave teknik, por asnjë ministër nuk ka dhëne urdhër për të penguar angazhimin e këtyre personave si Komisionerë në KZAZ. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.473, datë 1.06.2017, në pikën 5, përcakton qartë dhe saktë se punonjësi i administratës ka te drejte të angazhohet si komisioner ne KZAZ, KQV dhe në grupet e numërimit të votave. Zv/Kryeministrja Mandija përfiton nga rasti t’iu bëjë thirrje të gjithë punonjësve të administratës, të cilët ndeshen me pengesa të kësaj natyre të adresojnë shqetësimin pranë zyrës së zv.kryeministrit dhe ministrive të linjës. Zv/Kryeministrja Mandija përfiton nga rasti t’iu bëjë thirrje të gjithë titullarëve të institucioneve dhe drejtuesve të administratës të mos paraqesin pengesa për punonjësit, të cilët janë të angazhuar si komisionerë zgjedhorë.