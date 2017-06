Zv/kryeministrja Mandija kërkon shkarkimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Deteve

Zëvendëskryeministrja Ledina Mandija i ka kërkuar ministrit të Transporteve, Sokol Dervishaj, të lirojë nga detyra Drejtorin e Drejtorisë së Përgjithshme Detare, Gazmir Tahiri. Zëvendëskryeministrja Ledina Mandija, në cilësinë e drejtuesit të Task Forcës, i kërkoi Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, Sokol Dervishaj, shkarkimin nga detyra të Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme Detare, Gazmir Tahiri, i cili referuar informacioneve në kundërshtim me pikën 13 të VKM-së Nr.473, datë 1.06.2017 ka vënë në dispozicion të një subjekti elektoral mjete, të cilat janë pronë e administratës shtetërore. Sipas informacionit të provuar me pamje filmike në datën 27 Maj nga Porti i Vlorës ka dalë për lundrim një anije, e cila është pronë e kapitenerisë së porteve, në të cilën disa të rinj, simpatizantë të një subjekti politik në praninë e një kandidat për deputet, propagandojnë dhe manifestojnë me simbole partiake. Zëvendëskryeministrja i kërkon ministrit Dervishi të marrë masa në mënyrë të menjëhershme dhe referimin e rastit pranë organeve të Prokurorisë së Përgjithshme.

Tjetër pezullim në MAS, pas kallëzimit penal, kërkohet edhe largimi i Drejtorit të Shërbimeve/Një tjetër zyrtar i lartë është pezulluar nga detyra me urdhër të ministrit teknik të institucionit. Bëhet fjalë për Alqi Kushin, Drejtorin e përgjithshëm të Shërbimeve Mbështetëse në MAS, largimi të cilit është urdhëruar nga ministrja Mirela Karabina vetë një ditë pasi ndaj Kushit është depozituar edhe kallëzimi në Prokurorinë e Përgjithshme dhe në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Në njoftimin e MAS, thuhet se pas depozitimit të kallëzimit penal për shtetasin Alqi Kushi, me funksion Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimeve Mbështetëse pranë kësaj ministrie, sot, më datë 16.06.2017 Ministrja e Arsimit dhe Sportit zonja Mirela Karabina, ka urdhëruar pezullimin e menjëhershme të z. Kushi nga detyra”. Kallëzimi që i parapritu pezullimit është bërë, sipas MAS, për shkak të shkeljeve të rënda ligjore të kryera nga Kushi në lidhje me moskryerjen dhe mospërmbushjen e detyrave të caktuara, të cilat kanë sjellë pengimin e punës në këtë institucion në periudhën e proceseve të rëndësishme sipas kalanderit të MAS. Kushi thuhet se ka konsumuar veprën penale të “Shpërdorimit të Detyrës”, “Kryerje të Veprimeve Arbitrare”, “Kanosje për shkak të detyrës” si dhe “Fyerje për shkak të detyrës”.

Mori pjesë në fushatë, shkarkohet drejtori i spitalit të Gjirokastrës/Ministri i Shëndetësisë Arben Beqiri mësohet se ka firmosur shkarkimin e Drejtorit të Spitalit të Gjirokastrës, Krenar Kulla. Motivacioni i shkarkimit të drejtorit është pjesëmarrja në fushatë gjatë orarit të punës. Në vend të tij mësohet se është emëruar Përparim Muço, kardiolog. Krenar Kulla është kryetar i LSI-së në Gjirokastrës.