Zv/ndihmës sekretari amerikan: E turpshme se si udhëheqës problematikë të Ballkanit priten në Uashington dhe kancelaritë evropiane

Zv/ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit, Yout Brain Yee ka deklaruar se është e turpshme sesi udhëheqësit problematikë të Ballkanit priten ende nga kancelaritë evropiane apo në Uashington. Yee , i angazhuar së fundmi me Ballkanin Perëndimor, thekson thekson se perëndimi duhet të tregohet më i prerë ndaj udhëheqësve të akuzuar për shkelje apo korrupsion në vendet e tyre. “Është për të ardhur turp se si udhëheqës politikë të Ballkanit, pavarësisht nga akte të dënueshme, mirëpriten në shumë kryeqytete evropiane, sikur aktet e tyre nuk përbëjnë asgjë të keqe”. Deklarata është bërë zv/ndihmës Sekretari amerikan i Shtetit, Hoyt Brian Yee, i angazhuar nga afër së fundmi me Ballkanin Perëndimor. Zyrtari i lartë amerikan thekson se perëndimi duhet të tregohet më i prerë ndaj udhëheqësve të akuzuar për shkelje apo korrupsion në vendet e tyre. Kur qytetet e këtyre vendeve i shohin udhëheqësit e tyre në takime të nivelit të lartë në Evropë dhe Uashington, ata nxjerrin përfundime. Nëse këta udhëheqës nuk lejohen në takime dhe qarqe të caktuara dhe bëhen të qarta arsyet përse, kjo do të kishte një ndikim pozitiv në zhvillimet e këtyre vendeve”, thekson ai. Lidhur me reformat në drejtësi që po ndërmerr Shqipëria, diplomati i lartë thotë se ka rëndësi rezultati. “Ne nuk do të kënaqemi si partner i Shqipërisë me një zbatim të pjesshëm ose me mungesë zbatimi, prandaj do të vazhdojmë të kërkojmë nga qeveria, partitë politike, anëtarët e parlamentit, që të mbajnë zotimet për të zbatuar amendamentet. Synimi nuk është që të kënaqen Shtetet e Bashkuara apo Bashkimi Evropian, por vendosja e sundimit të ligjit, arritja e statusit të pavarësisë për gjyqësorin”, shtoi ai.